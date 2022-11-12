Ülkeden polisiye haberler

Ülkeden polisiye haberler
banner94
banner90

Mehmet Türe’nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 10 Kasım tarihinde, Kuzucuk’ta, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mehmet Türe’nin (E-73), yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

-Sahtekarlıkla Para Temini

banner91
Gazimağusa’da Mart-Ağustos 2022 ayları arasında H.K.'nin (E-27), bir şahsa yurt dışından araç getireceği yönünde beyanda bulunup, aracı getirmeyerek söz konusu şahıstan sahtekarlıkla toplam 18,500 Stg parayı temin ettiği tespit edildi. H.K tutuklandı.

-Hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan 6 Kasım tarihinde 400 TL nakit para, kolonyağı ve 6 çakmağın çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen V.K.(E-64) tutuklandı.

1 Temmuz-12 Eylül tarihleri arasında, Yeniboğaziçi’nde bulunan bir inşaat alanı ve arsa içerisinden, toplam 80 sunta tahtanın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.B.(E-34) ve M.B.(E-22) tutuklandı.

Her iki hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Rum Dışişleri Bakanı: “Ara bölgeye müdahaleye...
Rum Dışişleri Bakanı: “Ara bölgeye müdahaleye...
  1. Güney
﻿