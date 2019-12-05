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Ülkeden polisiye haberler

Ülkeden polisiye haberler
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Bafra’da bir işyerinde çalışan M.W’nin (E-26) bir süredir çalıştığı iş yerinden konfeksiyon eşyaları çaldığı tespit edildi.
Polis Basın Bülteni’ne göre ilgili kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
DARP OLAYI…
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün 13.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda M.Y (E-21) ve Ç.Y (E-21) aralarında çıkan tartışma sonucu Serdar Ersoy’u ciddi şekilde darp etti.
M.Y. ve Ç.Y’nin tutuklandığı bildirildi.

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