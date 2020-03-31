Ülkeden polisiye haberler

Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ederek Güzelyurt otobüs terminalinde park halinde bulunan bir otobüsten hırsızlık yapmaya çalışan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam meydana gelen olayda E.T.(E-24) ve H.A.(E-29) terminalde, park halinde, kilitsiz olan otobüse girmeye çalışırken suçüstü tespit edildi ve tutuklandı.

SAKISA HİNTKENEVİRİ

Yedikonuk’ta, saksıda hintkeneviri yetiştiren 27 yaşındaki genç tutuklandı.

Verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün akşam T.A.’nın (E-27) evinde yaptığı aramada saksıda 10 kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki buldu. Bitkiler emare alınırken, T.A. tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA ÖLÜM… CEREMECİ’NİN ÖLÜM NEDENİ KANSER

Gazimağusa’da dün akşam rahatsızlanan ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 59 yaşındaki Derviş Faik Ceremeci hayatını kaybetti.

Ceremeci’nin ölüm sebebi doktorundan alınan bilgiyle “mevcut kanser hastalığı neticesinde gelişen solunum ve kalp yetmezliği” olarak açıklandı.

STYLES İLE ÜNLER’İN ÖLÜM SEBEBİ KALP YETMEZLİĞİ

Öte yandan 28 ve 29 Mart tarihlerinde Polis Basın Bülteni’ne ani ve gayri tabii ölüm olarak yansıyan iki kişiyle ilgili otopsi sonuçları açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 28 Mart’ta Arapköy’de evinde ölü bulunan Keith Ronald Styles (E-61) ile 29 Mart’ta Alsancak’da evinde ölü bulunan Zihni Ünler (E-64) “kalp yetmezliği” nedeniyle yaşamlarını yitirdi.