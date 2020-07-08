Ülkeden polisiye haberler

Gazimağusa’da ön izin için evrak düzenlemekten ve bunun karşılığında para temin etmekten iki kişi tutuklandı, bir kişi aranıyor.

Polisten verilen bilgiye göre, Kasım 2019’da Gazimağusa’da C.C.(E-34), E.B.(E-33) ve M.B.(E-37)’nin, ülke vatandaşları için ön izin başvuru formu üzerine, Shabbir Hüssein’e ait bilgileri yazıp Çalışma Dairesi kaşesi ile mühürledikten sonra, E.B’nin telefonuna kaydedilen söz konusu evrakı Amjad Shadzad’ye cep telefonu üzerinden gösterip, karşılığında 2 bin 200 Euro ve 4 bin TL aldığı, M.B’nin de 6 bin 500 TL aldığı kaydedildi. C.C. ve E.B. tutuklandı, M.B. ise aranıyor.

GAZİMAĞUSA’DA BİR EVDE UYUŞTURUCU BULUNDU, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Gazimağusa’da dün gece iki kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

E.A.(K-27) ve E.K.(E-31)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan arama sırasında, E.A.’nın tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 30 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ikametgahın penceresinden aşağıya attığı; akabinde ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 20 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu belirtildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

KKTC’YE KANUNSUZ GİRİŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ, TUTUKLANDI



Girne’de 2 Temmuz’da H.A.(E-36)’nın, herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan, KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs 7 Temmuz’da tespit edilerek tutuklandı.