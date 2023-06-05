Ülkü Bora hayatını kaybetti

Ülkü Bora hayatını kaybetti
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TMT komutanlarından Yılmaz Bora'nın eşi Ülkü Bora hayatını kaybetti.

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Acı haberi Ahmet Tolgay şu ifadelerle duyurdu: “TMT ve Mücahitler Derneği eski başkanı, gazi TMT komutanlarından Yılmaz Bora'nın eşi ve basın tarihimizin iz bırakmış gazete düzeltmenlerinden merhum Münir Saraçoğlu amcamızın kızı  ÜLKÜ BORA Hanımefendi'yi kaybettik... Merhumeye Allah'tan rahmet, yaslı Bora ve Güvenir ailelerine başsağlığı ve metanet dilerim...  ÜLKÜ BORA Hanımefendi kadim dostum, kıdemli gazeteci ve  yazar arkadaşımız Osman Güvenir'in de dünürüdür... Mustafa Güvenir doktorumuzun kayınvalidesi..”

 

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