Uluçay'dan yeni yıl mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, yeni yıl nedeniyle mesaj yayınladı.

Uluçay mesajında şunları kaydetti:

“2020 yılı hem ülkemiz hem de dünya için çok zor geçti. Covid-19’un küresel salgına dönüşmesi hayatın büyük ölçüde sekteye uğramasına sebep oldu. 100 milyona yakın kişi bu hastalığa yakalanırken, 2 milyona yaklaşan ölümler dünyamızı derinden sarstı. Salgınla mücadele için alınan tedbirler, ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirdi.

Tüm bu yaşadıklarımızın siyasi, sosyal ve hayatın diğer alanlarına ciddi yansımaları olacağı muhakkaktır. Alışageldiğimiz birçok ezberi sorgulamak artık kaçınılmaz olmuştur. Sağlık alanına gerekli yatırımların yapılmasının ülkelerin güvenliği ve refahı bakımından en az askeri harcamalar kadar önemli olduğu inkâr edilmez bir noktaya gelmiştir.

Bizler ve tüm dünya gerekli dersleri çıkaracak ve önceliklerimizi yeniden belirleyeceğiz. Aksi takdirde, pek de uzak olmayan bir gelecekte bugünlere nazaran daha zor ve her bakımdan daha maliyetli koşularla karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır.

Salgının yanı sıra, 2020 yılı Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları ve doğal zenginliklerin paylaşımında ciddi gerginlikler yaşanmış ve bölgemiz sıcak çatışma riskini zaman zaman hissetmiştir. Her zaman olduğu gibi, diyalog ve diplomasinin tüm bu sorunların aşılmasında en gerçekçi yöntem olduğunu vurgulamak isterim. Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini yok sayan, gıyabımızda bizlere ait olanlara dair ve bizim rızamız hilafına yapılan tüm girişimlere sonuna kadar itiraz edecek ve mücadele edeceğiz. Umudum, yeni yılla birlikte tüm bölge ülkelerinin Kıbrıs Türk halkının da içerisinde yer alacağı diyalog kanallarının çalıştırılmasına fırsat tanımalarıdır.

Değerli Kıbrıs Türk Halkı,

Yeni yılın sizlere sağlık, başarı, huzur ve güven getirmesini dilerken, maddi ve manevi tüm sıkıntılarımızın en kısa sürede ortadan kalkması temenni ederim.

Yeni yılınız kutlu olsun.”