Uluçay, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclis’inden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde söz alan Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, federasyonun 6 derneğin birleşiminden oluştuğunu belirtti ve 14 maddelik taleplerini içeren dosyayı Başkan Uluçay’a sundu.

Yücetürk, gün dolayısıyla sosyal ve ekonomik olarak var olan sorunları aktarma fırsatı bulduklarına işaret ederek, en büyük beklentilerinin engelliler için bir dairenin hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.

Başkan Teberrüken Uluçay da, konuşmasında, yöneticiler olarak bu anlamlı günde her yıl yapılması gerekenleri gündem yaptıklarını söyleyerek, bu sorunların aşılabilmesi için aslında hummalı bir çalışma içerisine girilmesi gerektiğini ifade etti.

Engelli Federasyonu’nun dile getirdiği sorunların Meclis’in bugünkü birleşiminde Milletvekilleri tarafından vurgulandığına işaret eden Uluçay, özel eğitim için yasa tasarısının hazırlandığı bilgisinde olduklarını, geçmiş dönemde hazırlanan bu tasarının şimdiki hükümetin gündeminde de olduğunu söyledi.

Uluçay, yasa tasarısının hayata geçmesi durumunda konuyla ilgili bir çığır açılacağına işaret ederek, engelliler ile ilgili dairenin bütçe görüşmeleri sırasında gündemde olmadığını gördüklerini söyledi.

Uluçay, “Ama inanıyorum ki önümüzdeki süreçte böyle bir hedef mutlaka konulacaktır” dedi.

İstihdamlar konusuna da değinen Uluçay, bu konunun gerek bütçe komitesi görüşmelerinde gerekse, bugünkü oturumda dile getirildiğini ve bu konuda önümüzdeki yıl böyle bir programın gündeme konulduğunu ifade etti.

Başkan Uluçay, engellilerin sorunları konusunda Cumhuriyet Meclisi olarak üzerlerine düşen görevleri büyük bir hassasiyetle yerine getireceklerini vurguladı.