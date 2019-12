Uluçay, sporculara ve heyet üyelerine günün anısına Meclis Madalyası taktı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Uyuşturucu ile Mücalede Komisyonu ve Aspava Spor Kulübü tarafından bu yıl 6.kez düzenlenecek olan Uluslararası Açık Hava Yüzme Şampiyonasına katılan sporcu heyetini kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde söz alan Aspava Spor Kulübü Başkanı Mustafa Korkut, organizasyona 140 kişi ile katılım olduğunu ifade ederek mutlu ve gururlu olduklarını, bir çok kurum ve kuruluşun kendilerine destek verdiğini söyledi.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da konuşmasında organizasyonu her yıl bir üst seviyeye çıkardıklarını belirterek, amaçlarının bu ülkede yılın 12 ayı her türlü sporunun yapılabileceğini göstermek ve çocuklarla gençleri güzel alışkanlıklara yönlendirmek olduğunu söyledi.

Heyette yer alan Türkiyeli Milli Engelli Yüzücü Emine Avcu da söz alarak bir çok kişiye ışık olmak için KKTC’de bulunduğunu belirterek : “İnşallah birilerinin yüreğine dokunur ve geleceğe dair adım atmalarını sağlarım diye umut ediyorum” dedi.

Engelliler Yüzme Anrentörü Kerem Arda ise konuşmasında gittikleri her arenda KKTC’yi bayrağını dalgalandırmak istediklerini söyleyerek KKTC’de bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Heyette bulunan ve Avrupa 3.sü Otizmli Türkiye’li Milli Yüzücü Can Demirci de Başkan Uluçay’a yaptığı spor branşları hakkında bilgiler verdi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında ülke sporcularının tecrübe kazanması ve ülke tanıtımı açısından yapılan organizasyonu çok anlamlı bulduklarını dile getirdi.

Uluslararası bir organizasyonu sürekli olarak yapmanın zor bir süreç olduğunu ama bu yıl 6.kez yapılacak olmasının bir başarı ürünü olduğunu dile getiren Uluçay, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gelen heyetlere ve özellikle engelli sporculara ayrıca teşekkür ettiğini ifade eden Uluçay : “Sporda hiç bir engelin olmadığını çok iyi mesajla vermiş olduğunuz ve organizasyona ayrı bir anlam kattınız” dedi.

Konuşmasında spor ambargolarına da değinen Uluçay, bunun aşılması için büyük bir uğraş verildiğini, bu tür organizasyonlarla da aslında dünyaya önemli bir mesaj verdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Uluçay, sporculara ve heyet üyelerine günün anısına Meclis Madalyası taktı.