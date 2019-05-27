Uluslararası Ambulans Rallisi başladı

2. Uluslararası Ambulans Rallisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde başladı.

Gün boyunca sürecek yarışmaya Türkiye ve KKTC’den Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu son sınıf öğrencileri katılıyor.

20 ekibin yarıştığı rallide, kurulan istasyonlarda çeşitli senaryolara uygun olarak acil yardım müdahaleleri gerçekleştiriliyor. Yarışmanın hakemliğini ise, Sağlık Bakanlığı 112 Acil ekibi yapıyor.

Yarışmada birinci olacak ekip İrlanda’da gerçekleştirilecek olan yarışmaya katılma hakkı elde edecek.

Diğer yandan Acil Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım Sempozyumu, yarın saat 10.00’da DAÜ’de Mustafa Afşin Ersoy Salonunda başlayacak ve 2 gün sürecek.

Sempozyuma Türkiye’den katılacak uzmanlar sağlık personeline yönelik bilgilendirme yapacak. Sempozyum çerçevesinde bugün başlayan beceri kursları da 3 gün sürecek.