Ünlü Tiyatro sanatçısı Tamer Levent  Dünya tiyatro gününde KKTC de...Etkinlik, Kıbrıs Genç Tv'den canlı yayınlanacak

27 Mart dünya tiyatro günü vesilesi İle ünlü tiyatro oyuncusu Tamer Levent Kıbrıs a geliyor .

“Sanata evet “düşüncesinin de yaratıcısı olan Tamer Levent Birinci sanat İle İpek Denizli sanat evinin davetlisi olarak aramızda olacak.

27 Mart Dünya Tiyatro gününde Kıbrıslı sanatseverlerle buluşacak olan Tamer Levent etkinlikte sanata evet düşünce şeklini anlatacak ve kitabını da sanatseverlere imzalayacak .

Pazar günü saat 16:00 da Taşkınköy deki Birinci plaza Kıbrıs Genç Tv binası Meral Tekin Birinci salonunda yer alacak etkinliğin koordinatörlüğünü Feyzan Korur yapıyor.

Birinci sanat ve İpek Denizli sanat evi adına bir açıklama yapan koordinatör Feyzan Korur etkinlikte soru cevap kısmının ardından. tiyatroya verdikleri hizmetlerinden ötürü Tamer Levent’e Yaşam boyu meslek hizmet onur ödülü verileceğini açıkladı.

Etkinlikte ayrıca Dünya Tiyatro günü olması nedeni ile Ankara konservatuarından mezun ilk Tiyatro sanatçılarımızdan olan KKTC Devlet tiyatroları Eski Genel müdürü Hilmi Özen ile Sanatçı Ayla Haşmet de yaşam boyu meslek hizmet onur ödülü alacaklar …

Etkinlik Tamer Levent’in kitap imza törenin ardından kokteyl ile tamamlanacak.

Tamer Levent’in sanat a evet kitabının yayın evi sahipleri Vedat Akdamar İle Şenay Akdamar da Etkinlikte hazır olacaklar.

Birinci Sanat ve İpek Denizli sanat evi birlikte ortak organizasyonlarının ilkinde Tamer Levent gibi bir sanatçıyı ağırlamanın çok kıymetli olduğunu söylerlerken ;Kıbrıs tiyatro sanatına çok büyük katkıları olan iki değerli isim Hilmi Özen ve Ayla Haşmet in ödül alacak olmasının da güne ayrı bir anlam kattığını vurguladılar …

Lefkoşa da Taşkınköy de Birinci plaza Kıbrıs Genç Tv Meral Tekin Birinci salonunda yer alacak etkinlik saat 16:00 da Tamer Levent söyleşisi ile başlayacak .

Ardından soru cevap kısmına daha sonra da ödül törenine geçilecek ve Tamer Levent katılımcılara kitabını imzaladıktan sonra da etkinlik kokteyl ile noktalanacak .

Tüm sanatseverlerin davet edildiği bu anlamlı buluşma, Kıbrıs Genç Tv den de canlı yayınlanacak .

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022, 00:55