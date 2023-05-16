"Üretimde Teknolojik Dönüşümler ve Küresel Riskler” konulu uluslararası kongre düzenleniyor

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, Girne’de “Üretimde Teknolojik Dönüşümler ve Küresel Riskler” konulu uluslararası kongre düzenliyor.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 17. Uluslararası Kongre ve Sergisi 22-25 Mayıs tarihleri arasında Girne Elexus Hotel’de gerçekleşecek.

Kongrede, “Türkiye Ekonomisi, Türkiye’nin Buğday Piyasası ve Geleceğe Dönük Beklentiler, Tahıl Piyasalarında Taşımacılık, Üretimde Teknolojik Dönüşümler ve Küresel Riskler, Global Tarımsal Ürün Piyasaları ve Yeni Ticaret Dinamikleri, Doğal Afetlerin Tarım ve Gıda Sistemine Etkisi” başlıklarında konuşmalar yapılacak.

Organizasyon kapsamında, Cumhuriyet Balosu da düzenlenecek, Türkiye’den sanatçılar Girne Elexus Hotel’de sahne alacak. Buna göre, Sakiler grubu 23 Mayıs Salı Zara da 24 Mayıs Çarşamba saat 22.00’de sahne alacak.