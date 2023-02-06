Üstel: “Adıyaman’daki öğrenci kafilesine ve veli grubuna ulaşma çalışmaları devam ediyor”

Türkiye’de 10 ili etkileyen büyük deprem felaketi gündemiyle olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu tamamlandı; Türkiye’ye hem arama kurtarma ekiplerinin hem de spor müsabakaları için Türkiye’de bulunan öğrencilerin ailelerinin ulaşımı için uçak ve gemiler kaldırılması kararı alındı.

Başbakan Ünal Üstel, Kahramanmaraş ve Düzce’deki sporcu öğrenci gruplarından haber alındığını ve durumlarının iyi olduğunu; Adıyaman’daki Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol kafileleri ile veli grubuna ulaşma çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

Üstel, Bakanlar Kurulu’nun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “İhtiyaç duyulan her yerde halkımızın ve milletimizin yanında olacağız” dedi.

Başbakan Üstel, Adıyaman Valiliği, AFAD, TC İçişleri Bakanlığı’yla sürekli temas halinde olduklarını, büyükelçi ve bölgedeki konsolosların Adıyaman’a gittiğini belirterek “Umuyoruz evlatlarımızla ilgili kötü değil iyi haberlere en kısa zamanda ulaşırız. Allah çocuklarımızın ailelerimizin ve milletimizin yanında olsun. Çocuklarımızın akıbetiyle ilgili doğru verileri Başbakanlık aracılığıyla düzenli paylaşılacak. Bilgi kirliliğine fırsat vermemek için resmi kaynaklardan açıklanmayan haberlere itibar etmeyiniz” diye konuştu.