Üstel, Ankara'da mevkidaşı Ersoy ile görüştü

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ankara’ya gerçekleştirdiği bir günlük ziyaret programı çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile biraraya geldi.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, yapılan açıklamada, görüşmenin çok olumlu geçtiğinin altını çizen Bakan Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapmış olduğu görüşmelere yönelik açıklamasında ayrıca, Düzce’de yaşanan sel felaketinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk Milletine geçmiş olsun dileklerini ileterek, felakette hayatlarını kaybedenlere rahmet, ailelerine de başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

Üstel, ülkenin lokomotif sektörü olan turizm sektörünün gelişmesi, sektörün önündeki sıkıntıları ve nedenleri üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, KKTC turizmini daha ileriye götürebilmek için çalışma yöntemlerini belirlemek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile biraraya geldiklerini belirtti.

Ülke turizmini olumsuz yönde etkileyen en büyük sorunların başında, uçak biletlerindeki yüksek fiyatlar olduğuna dikkati çeken Bakan Üstel, bu anlamda, KKTC’deki sektör temsilcileri ve Bakanlık Teknik heyetleri ile yapılmış olan toplantılarda, uçak bilet fiyatlarının ucuzlatılmasına yönelik olarak ortaya çıkan önerilerin, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a aktardıklarını ve görüş alış verişinde bulunduklarını da kaydetti.

Hava ulaşımındaki bilet fiyatlarının yükselmesinin en büyük nedenleri arasında iki ülkede bulunan havaalanları vergileri olduğuna da dikkati çeken Bakan Üstel, bu noktada havaalanı vergilerinin tamamen kaldırılması yönündeki taleplerini, yapılan görüşmede ilettiklerini belirtti.

“TAVAN FİYAT UYGULAMASINA GEÇİLMESİNİ TALEP ETTİK”

Bakan Üstel ayrıca, uçak bilet fiyatlarının belli bir seviyede tutulabilmesi için tavan fiyat uygulamasına geçilmesini de talep ettiklerini kaydetti.

Üstel, görüşme öncesinde KKTC’deki turizm sektör temsilcileri ve Bakanlık Teknik ekipleriyle yapmış oldukları toplantılarda ortaya çıkan bir diğer alternatifin, Türk Hava Yolları’nın yan kuruluşu olan Anadolu Jet’in belirlenecek sayıdaki uçaklarının KKTC’de konuşlandırılması veya benzer bir modelle bir oluşumun KKTC’de hayata geçirilmesi gerekliliğine dikkati çekerek, bu yöndeki taleplerini, Bakan Ersoy’a ilettiklerini ifade etti.

Bakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapmış oldukları görüşmede ayrıca, KKTC’nin daha etkin bir şekilde Türkiye ve 3’ncü dünya ülkelerinde tanıtılmasına yönelik önerilerin de paylaşıldığını belirtti.

“Ülkemizin, Türkiye’de daha etkin tanıtılması adına 30-31 Temmuz tarihlerinde İstanbul’daki tur operatörlerine yönelik gerçekleştireceğimiz tanıtım organizasyonuna Bakan Ersoy’u da davet ettik” diyen Bakan Üstel, ileriki günlerde İzmir Adana, Gaziantep gibi Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilecek olan benzer toplantılara katılmaları yönünde davetlerini Bakan Ersoy’a ilettiklerini söyledi.

“HAVA ULAŞIMINA ALTERNATİF OLARAK DENİZ ULAŞIMI”

Görüşmede hava ulaşımına alternatif olarak deniz ulaşımı konularının da görüşüldüğünü kaydeden Bakan Üstel, “Turistlerin KKTC’de konaklamaları için neler yapabileceklerimizi görüştük. İleriki günlerde bunun sonuçlandırılması için Alanya ve Antalya’ya gelen 3’ncü dünya ülkelerinden turistlerin, KKTC’ye de gelerek konaklamalarını sağlayacak, 5 gün Antalya/Alanya + 2 gün KKTC veya 4 gün Antalya/Alanya + 3 gün KKTC şeklindeki paket tur formülleri üzerinde de görüştük” dedi.

“İnanıyorum ki, bu çalışmaların yapılmasının ardından, 2019’da yaşanan turizm sektöründeki düşüşün önünü almış, 2020 yılında da koymuş olduğumuz hedefe ulaşacağız” diyen Bakan Üstel, ülke turizmi açısından önemli konulardan bir diğeri olan, 3’ncü dünya ülkelerinden KKTC’ye hava yolu ile gelen turistlerin, Türkiye’de touchdown yaparak, uçak değiştirmeden KKTC’ye seyahat edecekleri uygulamanın hayata geçirilmesi yönündeki taleplerini de Bakan Ersoy’a ilettiklerini belirtti.

Bakan Üstel, “3’ncü dünya ülkelerinde yapacağımız tanıtım faaliyetlerinde de işbirliği konusunda görüştük. Tanıtım yaptığımız ülkelerden, ülkemize gelecek olan turistlerin daha ucuz bilet ve daha az sürede KKTC’ye gelmesini sağlamak adına, gelen turistlerin uçaktan inmeden, daha kısa sürede KKTC’ye devam etmesi noktasında taleplerimiz oldu, Bu talebimizin de kısa süre içerisnde sonuçlandırılacağının sinyallerini aldık” dedi.