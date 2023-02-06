Üstel: "Bakanlar kurulunu olağanüstü toplantıya çağıracağız"

Başbakan Ünal Üstel, BRT‘ye yaptığı açıklamada Türkiye’de meydana gelen depremin ardından üzüntüsünü dile getirdi.

Üstel, hem Türkiye’ye hem de depremin hissedildiği halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Üstel: Bakanlar Kurulu bugün olağanüstü toplanacak. Türkiye için maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaya hazırız, yapacağız … Çok şükür bizde hasar ve can kaybı yok. Depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim” dedi.

Başbakan Üstel, bugün Bakanlar kurulunu olağanüstü toplantıya çağıracağını ve Türkiye’ye yardım gönderileceğini söyledi.

Üstel, “Anavatan için seferber olacağız, deprem olan bölgelerdeki insanların hayata dönmesi için bütün imkanları kullanacağız. Voleybol müsabakaları için Türkiye’de bulunan çocuklarımız var. 3 kişiye ulaşıldı. Ailelerimizle paylaşmak isterim çocuklarımızda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Biz hükümet olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Türkiye’nin yaralarını sarmak için ülkemizde ne var ne yok her türlü imkanı seferber edeceğiz.” açıklamasında bulundu.