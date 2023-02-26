Üstel İstanbul’da İTÜ Jeoloji Mühendisliği öğretim görevlilerinden Prof.Dr. Ziyadin Çakır’la görüştü

Üstel İstanbul’da İTÜ Jeoloji Mühendisliği öğretim görevlilerinden Prof.Dr. Ziyadin Çakır’la görüştü
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İstanbul’da deprem konuusnda uzman bilim insanları ile görüşmeler yapan Başbakan Ünal Üstel bu çerçevede İTÜ Jeoloji Mühendisliği öğretim görevlilerinden Prof.Dr. Ziyadin Çakır’la da biraraya geldi

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Başbakan Üstel, Prof. Dr. Çakır’la görüşmesinin ardından; “Kıbrıs’ta devam eden depreme yönelik hazırlık aşamalarına ilişkin bilim insanlarının görüşlerine başvurmaya devam ediyoruz. Bilime kulak veriyoruz. Uzmanları dinliyoruz. Onların görüşleri doğrultusunda kararlar üretip uyguluyoruz. Bu görüşme de bu amaca hizmet ediyor” dedi.

Üstel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depremlerden korunmanın en önemli yolu doğru yere, bilmsel esaslara uygun doğru yapılar yapmaktır. Ama dünya artık bunla dahi yetinmiyor. Dünya, insanlara kendilerini koruyabilecekleri zamanı kazandırmak için gelişmiş her tür teknolojik donanımı da kullanıyor. Dünyada ne varsa ülkemizde de olmasını istiyoruz. Hocamızla ayrıca bu konuları da ele aldık. Hocalarımız bizlere gönüllü şekilde her tür bilimsel danışmanlık hizmetini vermeye hazır. Kendilerine de teşekkür ediyoruz.”

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