Üstel, Neriman Yıldızal' a mücahitlik madalyası taktim etti

Başbakan Ünal Üstel, 1976 yılı öncesinde Mücahidelik görevini hemşire olarak yapmış Neriman Yıldızal'ı evinde ziyaret ederek mücahitlik madalyasını taktim etti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaptığı ziyarette bir konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, "Ülkemiz için, Vatan, bayrak ve Kıbrıslı Türklerin hür, bağımsız, özgür ve insan onuruna yakışan bir şekilde yaşayabilmesi adına her türlü mücadeleyi veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize ise teşekkür ederken içinde bulunduğumuz bu özel hafta dolayısıyla hem kendisini ziyaret etmek hem de kutlu davamıza verdiği hizmetlerden ötürü Neriman Yıldızal'a Milli Mücadele madalyamızı taktim etmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Mücahit ve mücahidelerin vatan uğruna canını hiçe sayarak mücadele ettiğine vurgu yapan Başbakan Üstel, " O zor günlerde ifa etmiş olduğunuz hemşirelik mesleğiniz ile topluma verdiğiniz hizmetlerin değeri paha biçilemez. Yapmış olduğunuz mücadeleyi bizler unutmadık unutulmasına da asla izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, "Bu vesileyle içinde bulunduğumuz Dünya Ebeler ve Hemşireler Haftası dolayısıyla tüm ebe ve hemşirelerin bu özel haftasını kutlarım." dedi.