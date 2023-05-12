Üstel, Neriman Yıldızal' a mücahitlik madalyası taktim etti

Başbakan Ünal Üstel, 1976 yılı öncesinde Mücahidelik görevini hemşire olarak yapmış Neriman Yıldızal'ı evinde ziyaret ederek mücahitlik madalyasını taktim etti.
Mücahit ve mücahidelerin vatan uğruna canını hiçe sayarak mücadele ettiğine vurgu yapan Başbakan Üstel, " O zor günlerde ifa etmiş olduğunuz hemşirelik mesleğiniz ile topluma verdiğiniz hizmetlerin değeri paha biçilemez. Yapmış olduğunuz mücadeleyi bizler unutmadık unutulmasına da asla izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.
Başbakan Ünal Üstel, "Bu vesileyle içinde bulunduğumuz Dünya Ebeler ve Hemşireler Haftası dolayısıyla tüm ebe ve hemşirelerin bu özel haftasını kutlarım." dedi.