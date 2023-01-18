KKTC’de geçen yıl uyuşturucu yakalama miktarında yüzde 37 artış oldu. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan 280 operasyon neticesinde 323 sanık tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.
Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, 2022 yılında yakalanan toplam uyuşturucu miktarını açıkladı.
-1300 adete yakın uyuşturucu madde içeren hap
Ayrıca 1081,5 adet mdma içeren hap, 149 adet buprenorphine içeren hap, 9 adet amphetamine içeren hap ve 153 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerine 156 ihbar hattından ulaşılabiliyor.