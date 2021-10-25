Video olayında bir esnafın tutuklanmasına tepki

Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), sosyal medyada yayılan video olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir esnafın tutuklandığını belirterek buna tepki gösterdi.

Oda, söz konusu esnafın, “bazı şahıs veya şahısların başvurusu üzerine, telefondan silindiği söylenen görüntülerin geri getirilmesini sağladığı” gerekçesiyle tutuklandığına işaret ederek, “Herkes için her zaman yapmış olduğu mesleki işten dolayı bir esnafımız sanık sandalyesine oturtuldu” dedi.

KTEZO Yönetim Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki videoların “ahlaksızlığın da ötesinde bir girişim olarak gündemi tümüyle alt üst ettiği” ifade edilerek, videolarla ilgili sorulması gereken sorular olduğuna işaret edildi.



Ancak “Bu çerçevede ne bir sorgulama, soruşturma, ne de bir çalışma ortada yok” diyen Oda, “Soruştura, soruştura başvuru yapan herkes için her zaman yapmış olduğu mesleki işten dolayı bir esnafımız sanık sandalyesine oturtuldu” dedi.“Bazı şahıs veya şahısların başvurusu üzerine telefondan silindiği söylenen görüntüleri gerin getirilmesini sağladığı gerekçesiyle esnafın tutuklandığını” belirten Oda, “İlk defa yapıyormuş gibi… Teknik donanımı var, işi, mesleği bu... Parasını öyle kazanıyor. Buna bakan yok. Bu yüzden gözaltı, tutukluluk derken üç gün boynunca kodeste tutulmuş olacak” ifadelerinde bulundu.KTEZO, üyelerinin “yalnızlaştırılmasına, suçlu sandalyesine oturtulmasına göz yummayacaklarını” kaydetti.