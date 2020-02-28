Yangın kontrol altında

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki yangın kontrol altına alındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, hastanenin ikinci katında Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah çıkan yangını haber alır almaz kriz masası kurulduğunu ve 300 civarında hastanın başarıyla diğer devlet hastanelerine ve özel hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Hastanede incelemeler yapan Tatar, basına yaptığı açıklamada, sabah haberi alır almaz kriz masası oluşturduklarını, can kaybı olmamasının tesellileri olduğunu kaydetti. Tatar, sağlık çalışanlarına, itfaiyeye, Sivil Savunma Teşkilatı’na, hastaların başka hastanelere taşınmasına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başbakan Tatar, devletin görevinin hastaneyi en erken zamanda eskisinden daha iyi hale getirmek olduğunu ve derhal bu yönde çalışmaların başlatıldığını vurgulayarak, böylesi olaylarda devletin bütün imkanlarıyla seferber olabildiğinin görüldüğünü belirtti.

PİLLİ: “HANGİ HASTANIN HANGİ HASTANEYE SEVK EDİLDİĞİNİN KAYDI VAR”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de anjiyo bölümünde çıkan yangının kesin nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Pilli, gerekli tüm önlemlerin alındığını ve tüm ekiplerin yangına süratle müdahale ettiğini kaydetti.

Tahliye edilen hastaların hangi hastaneye gönderildiğinin kaydının olduğunu belirten Pilli, can kaybı olmadığını ifade etti.

Pilli, yangının söndürülmesinde ve hastaların güvenli şekilde sevk edilmesinde görev alan tüm personele teşekkür etti.

AKINCI HASTANEDE

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah çıkan yangın nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne geldi.

Başhekim Dr. Adil Özyılkan’ın odasına giren Akıncı’ya, hastaneyi etkileyen yoğun koku nedeniyle maske ve eldiven verildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Başhekim Özyılkan’dan bilgi aldı, daha sonra hastanede incelemelerde bulundu, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.