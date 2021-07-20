20 Temmuz Özgürlük ve Barış Bayramı kutlamaları çerçevesinde Yavuz Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti tutuldu. Yüzlerce Şafak Nöbetçisi Yavuz Çıkarma Plajı’nı doldurdu.

Şafak Nöbeti bu yıl ilk kez Müze Gemi’nin önünde başladı.

Nöbete katılanlar, meşaleler eşliğinde müze gemi önünden 1974 yılında 20 Temmuz Barış Harekatı’nın ilk adımının atıldığı Yavuz Çıkarma Sahili’ne indi.

Gece boyunca marşlarla çalındı ve katılımcılar, dualara eşlik ederek şehit ve gazilerimizi andı.

Yüzlerce meşalenin aydınlattığı sahili bayraklarla donatan Şafak Nöbetçileri, gecenin ilerleyen saatlerinde ise sualtı komandolarının temsili çıkışına tanıklık etti.

Şafak Nöbeti Komite Başkanı Fevzi Tanpınar, yaptığı konuşmada, “Artık biliyoruz ki burada, bu sahilde her yıl bulunmak kutsal bir görevimiz ve 12’nci Şafak Nöbeti’ni tutmanın hepimiz haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Tanpınar sözlerinişöyle sürdürdü:

“Şafak Nöbeti’ni tutmaya başladığımız 2010 yılında ne Milli Parkımız vardı, ne Özgürlük Anıtımız bakımlıydı, ne de Müze Gemimiz yerini almıştı. Zaman zaman bu sahile beş yıldızlı otel projeleri de planlanıyordu. İşte bu 12 yılda siz Şafak Nöbetçileri, bu sahilin bir açık hava müzesi olması yolunda hem farkındalıkları artırdınız, hem bu tarihi sahile sahip çıktınız.

Barış ve özgürlük nişanesi bu sahile boşuna verilmedi, adaya cansuyu veren yer, etin ve tırnağın, ada ile Anadolu’nun ilk kucaklaşma yeri boşuna denmedi bu sahile. Bu sahil hepimize miras. Bu sahilimizi, dolayısı ile sahip çıkmamız gereken tarihimizi çocuklarımıza, torunlarımıza düzgün bir şekilde devretmeliyiz. Çocuklarımıza şanlı mücadele tarihimizi iyi anlatmalıyız”

Lazer ve ışık gösterileriyle devam eden program, temsili sabah ezanının okunması ile sona erdi

Şafak nöbeti çerçevesinde düzenlenen tüm etkinlikler, koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirildi.