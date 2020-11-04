YDP: "Cumhurbaşkanı'nın sendikacıyı mahkemeye vermesi olumlu bir davranış"

YDP Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan, “Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını kabullenemeyen belli bir kesimin hazımsızlıklarını çeşitli şekillerde ortaya koyduğunu” savunarak, “Cumhurbaşkanının, Rum lidere mektup yazan bir sendikacıyı mahkemeye vermesinin olumlu bir davranış” olduğunu savundu.

Özkan yazılı açıklamasında, bir sendikacının, Rum lider Nikos Anastasiadis’e mektup yazarak, “seçilmiş Cumhurbaşkanını şikayet etme hadsizliğinde bulunduğunu” ifade etti.

Bu şahsın daha önce de benzer söz ve davranışları olduğunu, bunu bugüne kadar geçiştiren yöneticilerin de bu şahıs kadar suçlu ve sorumlu olduğunu savunan Özkan, şunları kaydetti:

“Kendi devletine inanmayan, Kıbrıs’ın kuzeyinin işgal altında olduğunu söyleyen, seçilmiş Cumhurbaşkanına hakaret eden ve onu yabancılara gammazlayan bu şahsın yargılanması için ceza yasamızda ve Öğretmenler Yasasında yeterli maddeler mevcuttur. Eksik olan, devleti yönettiğini iddia eden kişilerin basiretsiz ve popülist yaklaşımlarıdır.

Sayın Cumhurbaşkanının bu şahsı mahkemeye vermesi olumlu bir davranıştır. Umarız ki yargımız bu konuda üzerine düşeni acil bir şekilde yerine getirir.”