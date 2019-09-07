YDP, EL-SEN ile mutabakat metni imzalanmasını eleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile mutabakat metni imzalamasını eleştirerek, metni imzalamakla hükümetin sendikaya teslim olduğunu savundu.

Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, “KIB-TEK adına, Enerji bakanı ile, EL- SEN Başkanı arasında dün imzalanmış bulunan 4 maddelik yatırım protokolü, hükümetin, ülkeyi yönetme iradesinin EL-SEN’e devri anlamına gelmektedir. Aynı zamanda hükümetin sendikaya karşı ne kadar aciz kaldığını da göstermektedir” iddiasında bulundu.

KIB- TEK' e yapılacak yatırım kararının sadece hükümeti ilgilendirdiğini, asla sendikanın görev alanına girmediğini belirten Zaroğlu, hükümetin kapıya dayanan grevi önleyebilmek adına kendisinde olan gücü ve iradeyi sendikaya devrettiğini öne sürdü.