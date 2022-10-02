YDP’den Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesi projesine destek için Boğaz Piknik Alanı’nda etkinlik

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi projesine destek için bugün Boğaz Piknik Alanı’nda etkinlik düzenledi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlikte, YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bir konuşma yaptı.

Arıklı, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Külliye meselesinden dolayı Anavatan Türkiye’ye, KKTC hükümetine ve Cumhurbaşkanı’na hakaret etmeyi bir alışkanlık haline getiren ve külliye üzerinden milli davaya hakaretler yağdıranlar” olduğunu savunarak, “Bugün buraya toplanarak her kesime bir mesaj” verildiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi öz kaynaklarından KKTC’ye bir Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Meclis Binası ve Millet Bahçesi yapmak için 2 milyar 820 milyon TL’lik bir kaynak ayırdığını ifade eden Arıklı, “O kaynağın en az 2 buçuk milyarı bizim ekonomimize akacak. Orada yüzlerce insanımız çalışacak. Devlet oradan milyonlarca lira vergi toplayacak” diyerek, toplanacak bu vergilerle yolların, okulların yapılacağını, maaşların ödeneceğini söyledi.

“Bu bir hediye” diyen Erhan Arıklı, projenin yapılmasını istemeyenlere yönelik bazı eleştirilerde bulunarak, “Onlara göre Türkiye sadece para versin ama hiçbir şeye karışmasın. Bunlar da burada inanmadığı devletin nimetlerinden faydalanmaya devam etsinler; Anavatan’a KKTC’ye ve KKTC’yi yönetenlere hakaretler yağdırsınlar. Bunun adına da demokrasi desinler” ifadelerini kullandı.

-“Biz diyoruz ki, o bina yapılacak…”

“Külliyenin zaruri bir ihtiyaç olduğunu” ifade eden Arıklı, “Cumhurbaşkanlığı binası sömürge döneminden kalma valilik binasıydı. 1939 yılında sömürge valisi için yapılmıştı o bina. Şu an da çok yetersiz. Binanın üzerinde bulunduğu sur, yavaş yavaş yıkılıyor. Cumhurbaşkanlığı binasının yanındaki binalar gerçekten Devletimize yakışmayan, gecekondu tipi asbest binalar. Orayı görünce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘size bir bina yapalım’ deme ihtiyacı duydu” ifadelerini kullandı.

Arıklı, Meclis binasının ise eski sigara fabrikası olduğuna işaret ederek, “O binanın sahibi olan Rum, 2012 yılında AİHM’e gitti ve binasını istiyor. Şimdi böyle enteresan bir durumda Anavatan Türkiye, kendi öz kaynaklarıyla bize bir yerleşke yapıyor. Buna ısrarla karşı çıkıyorlar ve imza kampanyası düzenliyorlar” diyerek, “Biz de diyoruz ki, o yerleşke yapılacak” dedi.

-“CTP’lilere soruyorum… O binaya girecek misiniz?”

Arıklı, konuşmasında, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yönelik bir soru da yönelterek, “Sen bir gün cumhurbaşkanı olursan o yerleşkedeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gidip oturacak mısın oturmayacak mısın? Aynı şekilde CTP’li milletvekillerine de soruyorum. O Meclis binası bittiğinde siz o Meclis binasına girecek misiniz girmeyecek misiniz? dedi.

-“KKTC yeni bir mücadele içine girecek”

Arıklı, konuşmasında yerel seçimlere de işaret ederek, süreç içerisinde YDP’nin çalışmalarının önümüzdeki hafta içerisinde netleşeceğini söyledi.

Yerel seçimlerin ardından KKTC’nin yeni bir mücadele içine gireceğini söyleyen Arıklı, “Bu mücadele Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi ve Türk unsurunu istemeyen Amerika ve AB ile Türkiye’nin ve KKTC’nin arasındaki mücadeledir” dedi.

“ABD’nin, Ege Adalarını Dedeağaç başta olmak üzere ABD üssü haline getirdiğini” kaydeden Arıklı, “Lozan Anlaşması’na aykırı olarak bütün Ege Adalarını silahlandırıyor. Şimdi de Güney Kıbrıs’ı üs haline getirmek için çaba gösteriyor. Önümüzdeki süreçte ABD ve Türkiye arasında ciddi bir soğuk ya da piyonu ülkelerle bir sıcak savaş yaşanacak. O savaşa hazırlıklı olmak zorundayız. ABD, Soğuk Savaş taktiklerini iyi bilir. KKTC’yi içerden çökertmek, milli birlik ve beraberliği bozmak için külliye gibi, belediye reformu gibi meseleleri kullanacak ve Ada'da Türkiye aleyhtarlığını körükleyecek” ifadelerini kullandı.