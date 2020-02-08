YEKAD hükümete seslendi: “Çalışmalara başlayın sabrımız kalmadı”

Yeni Karpaz Derneği (YEKAD) yetkilileri, kalkınmış ve ekolojik sürdürülebilirliği olan bir Karpaz için imar planının şart olduğunun kaydederek, çalışmalara başlaması için hükümete ve ilgili makamlara çağrıda bulundu, “Artık bekleyecek sabrımızın kalmadı” dedi.

YEKAD adına yazılı açıklama yapan Başkan Turgay Öykün ve Asbaşkan Mesut Yıkıcı, emirnamenin Karpaz bölgesinin yeniden planlanabilmesine engel teşkil ettiğini belirterek, Şehir Planlama Dairesi öncülüğünde bilimsel imar planı çalışmasına acilen başlamasını talep etti.

YEKAD Başkanı ve Asbaşkanı “İmar planının makul bir sürede hazırlanıp, emirnamenin kaldırılması elzemdir. Bu konuda Sayın İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da verilmiş sözü vardır” dedi.

16 yıldır devam eden Karpaz emirnamesinin bölgede olumsuzluk, çarpık bir yaşam alanı yarattığını, işsizlik oranının yüzde 30’lara ulaştığını kaydeden Turgay Öykün ve Mesut Yıkıcı, “Sürdürülebilir bir gelecek için Karpaz Emirnamesi yeni hazırlanacak Kalkınma ve İmar Palanıyla ortadan kaldırılmalı” açıklamasında bulundu.

Öykün ve Yıkıcı, Karpaz bölgesinde sürdürülebilir bir ekonomik sistem yaratabilmek için, tarım, balıkçılık, küçükbaş hayvancılık, küçük sanayi sitesi, tarım-denizcilik-turizm eğitimini de bünyesinde barındıran butik üniversite, eko/agro turizm işletmelerinin içinde olduğu, hükümet ve devlet destekli bir kırsal kalkınma planına ihtiyaç olduğunu vurguladı.