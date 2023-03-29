Yeltekin: “Güzelyurt Bölge Sular Komitesi Yayla köyü çalışanlarının 3 aydır maaşları ödenmiyor”

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Güzelyurt Bölge Sular Komitesi Yayla köyü çalışanlarının 3 aydır maaşlarının ödenmediğini, Sağlık Bakanlığı çalışanı olup Maliye Bakanlığı’ndan ödenen 90 kişinin ise bir yıldır yatırımlarının yapılmadığını bildirdi.

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın örgütlü ve yetkili olduğu İçişleri Bakanlığı’na bağlı Güzelyurt Kaymakamlığı sorumluluğunda bulunan Güzelyurt Bölge Sular Komitesi Yayla köyü çalışanlarının, “para olmadığı” gerekçesiyle 3 aydır maaşlarının ödenmediğini belirtti.

-“Sağlık Bakanlığı çalışanı olup Maliye Bakanlığı’ndan ödenen 90 kişinin bir yıldır yatırımları yapılmıyor”

Yeltekin, yine sendikada örgütlü, Sağlık Bakanlığı çalışanı olup da, Maliye Bakanlığı’ndan ödenen 90 kişinin ise bir yıldır sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılmadığını kaydetti. Ali Yeltekin, yatırımların yapılmaması nedeniyle bu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve/veya haklarından ve sosyal sigorta hizmetlerinden yararlanamadıklarını ifade etti.

“Ancak 3’lü koalisyon hükümeti bu konularda ölü taklidi yaparak gündemi değiştirmeye çalışmaktadır” iddiasında bulunan BASS Genel Sekreteri Yeltekin, şunları kaydetti:

“Aylardır maaş alamayan çalışanların nasıl geçindiklerini, bir yıldır sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları olmayan çalışanların sağlık ve birçok sigorta hizmetlerinden/haklarından yararlanmadıkları için ne gibi zorluklarla mücadele ettiklerini düşünmeyen 3’lü koalisyon hükümeti, yaptığı gündem konuşmaları ile halkımıza sadece hayal dağıtmaktadır.”