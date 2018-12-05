Yeni Başkan Salih Kayım

Restorancılar Birliği’nin (RES-BİR) 25 Kasım’da gerçekleştirdiği 12. Olağan Genel Kurul’da seçilen yeni yönetim kurulu dün akşam yaptığı ilk toplantısında birlik başkanlığına Salih Kayım’ı getirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, başkan yardımcısı Temel Kıngır, genel sekreter Taşkın Ataoğlu, lokal sorumlusu Buğra Kopar, basın – sosyal ve kültürel faaliyetler sorumlusu Alpay Orhan Güvenlier, eğitim sorumlusu Ömer Kaya ve sayman Arif Bayraktar oldu