Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili, Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komitede, Şehir Plancıları Odası konuyla ilgili sunum yaptı.

Komitenin konuyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği bildirildi.

Komite toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Harita Dairesi, Şehir Planlama Dairesi, Lefkoşa Kaymakamlığı, Girne Kaymakamlığı, Gazimağusa Kaymakamlığı, İskele Kaymakamlığı, Güzelyurt Kaymakamlığı, Lefke Kaymakamlığı, Şehir Plancıları Odası’ndan yetkililer katılarak görüş ve öneride bulundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplanan komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Devrim Barçın, üyeler; DP Milletvekili Serhat Akpınar ve YDP Milletvekili Talip Atalay katıldı.

Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali de katıldı.