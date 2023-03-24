Yeşilköy-Yenirenköy Anayolu üzerindeki kazada 53 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı

Yeşilköy-Yenierenköy Anayolu üzerinde bugün meydana gelen trafik kazasında 53 yaşındaki motosiklet sürücüsü Marion Buckmuller yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.20 sıralarında Marion Buckmuller (K-53), yönetimindeki FN 054 plakalı motosiklet ile Yenierenköy’den, Yeşilköy’e doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu, anayol üzerindeki çembere geldiği zaman kontrolünü kaybederek, bordür taşlarına çarpıp, çember içerisinde takla attı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

-Direksiyon hakimiyetini kaybeden 22 yaşındaki alkollü sürücü kaza yaptı

Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 10-11’inci kilometreleri arasında bugün saat 01.30 sıralarında Ceman Tosunoğlu (E-22), 97 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MT 905 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkıp, toprak alan içerisindeki zeytin ağacına çarptıktan sonra takla atarak, sağ yan kısmı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

-306 miligram alkollü yayaya tutuklama

Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinde dün saat 19.30 sıralarında Fadıl Değirmencioğlu (E-78), yönetimindeki GT 840 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sol kısmında 306 miligram alkollü içki tesiri altında yürümekte olan yaya Tayfun Kalaycı’ya (E-47) çarptı.

Kaza sonucu olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlileri, yaya Tayfun Kalaycı’yı muayene ederek, herhangi bir sağlık sorununun olmadığını tespit etti.

Yaya Tayfun Kalaycı, “sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket” suçlarından tutuklandı.