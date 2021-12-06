Yılbaşı organizasyonları için yeni kararlar...Eksik aşılar için AdaPass'lar iptal edildi

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, yeni kararları açıkladı.

Kararlar şu şekilde:

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve aşağıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

KARARLAR

ÜLKEYE GİRİŞ

Ülkemize hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişilerin, yolculuk öncesi dijital seyahat belgelerini aşağıda belirtilen şekilde doldurup kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir.Dijital Seyahat Belgesini oluşturma 6 yaş ve üzeri kişiler için geçerli olacaktır.

DİJİTAL SEYAHAT BELGELERİ SEYAHATTEN ÖNCEKİ SON 72 SAAT İÇİNDE DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR.

Dijital seyahat belgesini oluşturmak için:

Apple Store veya Android Market’ten Güvende Kal uygulamasını akıllı cihazlarına indirerek, uygulama içerisinden Dijital Seyahat Belgesini oluşturmaları ve bunu girişlerde digital ortamda yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Akıllı cihazı olmayanların ise guvendekalkktc.comadresinden Dijital Seyahat Belgesini doldurmaları zorunludur. Doldurulan formu çıktı olarak ülkeye girişte yanlarında bulunduracaklardır.

Ülkemize giriş yapacak ve ülke giriş kriterlere göre karantinaya girmesi gerekmeyen kişiler “Güvende Kal Uygulaması’ndaki “Seyahat Kodu İşlemleri” bölümünden Dijital Seyahat Belgesini oluşturacaklardır. 6-12 yaş aralığında ülkemize giriş yapacak kişiler de bu bölümden Dijital Seyahat Belgesini oluşturacaklardır.

Ülke giriş kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişiler ise, ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve “Güvende Kal Uygulaması”nda “Bileklik İşlemleri” bölümünden Dijital Seyahat Belgesini oluşturacaklardır. (12 yaş altı hariç)

Ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülke renk kodlarına göre merkezi karantinada kalacaklar kişiler ise “Güvende Kal Uygulaması’ndan “Seyahat İşlemleri Kodu” bölümünden Dijital Seyahat Belgesini oluşturacaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları HES kodlarını Dijital Seyahat Belgesine aşı belgelerini ve PCR test sonuçlarını yükleyebilirler.

Ülkeye giriş yapacak kişiler, aşı belgelerini ve PCR test sonuçlarını cihazlarının kameralarını kullanarak, uygulama içerisindeki QR okuyucu ile aşı belgeleri ve PCR test sonuçları üzerinde bulunan QR’ı okutarak kayıt edebilirler.

Karantinaya girecek kişiler sürelerini geçirmek amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde gideceklerdir. İkamet adreslerinde karantina kurallarına uymayan kişiler merkezi karantinaya gönderilecek, kişiler karantina ücretlerini kendileri ödeyecektir. 12 yaş altı kişilere karantina amacıyla bileklik takılmaz.

C) GENEL KURALLAR;

AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından itibaren.

SINOVAC: 2 DOZ

BIONTECH: 2 DOZ

SINOPHARM: 2 DOZ

COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ

SPUTNIK V: 2 DOZ

MODERNA: 2 DOZ

NOVAVAX: 2 DOZ

Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halindeaşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Covid-19 hastalığını geçirmiş ve 1 doz aşı yaptırmış kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir.

18 yaş altı çocuklar,aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmişebeveynleri ile gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

Aşağıda 5’inci maddede belirtilen hatırlatma dozu yapmayan kişiler, ülkeye girişlerde aşılı kişi olarak değerlendirileceklerdir. Ancak bu kişiler ülke içerisinde aşısız kişi olarak değerlendirilecek ve 5. Maddedeki Adapass sorgulamasında aşısız olarak değerlendirileceklerdir.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI

Ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde “SEVİYE 3” kuralları uygulanacaktır.

Seviye 1: Test yok, kısıtlama yok(14 günde toplam 0-74/100000 kişi)

Seviye 2:Aşılı kişilere test yok, aşısız kişiler 72 saatlik negatif Antijen veya PCR testi (14 günde toplam 75-499/100000 kişi)

Aşısız 18 yaş altı öğrenciler ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.

Seviye 3: Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

" Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.

Ancak aşısız orta eğitim (ortaokul ve lise öğrencileri) ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir. (14 günde toplam 500/100000 kişi)

*Güney Kıbrıs üzerinden Turuncu-Yeşil Renk Kategori Ülkelerinden ülkemize gelmeyi talep eden kişiler yukarıda “1 B” maddesinde belirtilen ülke giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Ancak Turuncu Renk Kategori ülkelerinden ülkemize gelecek AŞILI KİŞİLER son 72 saatlik PCR testini ibraz edememeleri halinde, kara sınır kapılarından Covid-19 testi yaptırmaları koşulu ile ülkemize giriş yapabileceklerdir.

*Turuncu-Yeşil Renk Kategori ülkelerinden gelen ve 10 günden fazla Güney Kıbrıs’ta kalan kişiler ülkemize geçmeyi talep etmeleri halinde Ada İçi Sınır Geçişleri kuralları kapsamında işlem göreceklerdir.

* Güney Kıbrıs’a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs’ta bulunmaları halinde, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacaklardır.

* Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, Turuncu-Kırmızı ülkeden gelen aşısız turistler son 72 saat içinde yapılmış negatifPCR/antijen testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

EN AZ ÇİFT DOZ AŞI YAPTIRMAMIŞ (JOHSON İÇİN TEK DOZ) KİŞİLERİNKAPALI ALANLARA GİRMELERİ YASAKTIR. BU KİŞİLER SADECE SÜPERMARKET/MARKET, DEVLET DAİRELERİ, PERAKENDE SATIŞ MAĞAZALARI, AÇIK ALAN TAKIM SPORLARI VE BANKALARASON 72 SAATLİK NEGATİF COVİD-19 TESTİ İLE GİRİŞ YAPABİLECEKLERDİR.

Adapass sorgulaması 12 yaş ve üzeri için zorunlu olup kimlik kartı ile birlikte yapılmalıdır.12-18 yaş aralığı için Adapass sorgulaması Adapass kartı, aşı kartı ve test sonuç belgesi ile yapılabilir.

Yukarıda tabloda belirtilen mekan/sektör/aktivite/etkinliklerin girişlerinde Adapass sorgulamalarının aktif kontrolünün yapılabilmesi amacıyla yetkili biri bulundurmak zorundadırlar.

06 ARALIK 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN

COMIRNATY (Pfizer/Biontech)

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford) aşılarını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 6 ay

MODERNA geçen kişiler;

CORONAVAC (Sinovac) aşısını yaptıran ve 2. Dozlarının üzerinden 3 ay geçen kişiler;

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısı yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen kişiler;

3. doz aşılarını yaptırmamaları halinde ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecektir.

6. Ülkemizde faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen sektörlerde çalışan aşılı kişiler her 14 günde bir, aşısız kişiler ise her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

7. Tüm işletmelerdekapalı alanlarda her 3 m2’ye bir kişiaçık alanlarda ise her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde kişi alınacaktır.Hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunludur.Belirtilen tedbirleri almak ve uygulamak işyerlerinin sorumluluğundadır. Tüm kapalı ve açık alanlarda maske takmak, sosyal mesafe kuralına uymak zorunludur.

-İnternet kafelerinde kişilerbilgisayarları azami 2 saat kullanabileceklerdir.

-Sinema, kapalı konser, tiyatro salonları yarı kapasite ile hizmet verecek olup yiyecek servisi yapılmayacaktır.

-Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır.

8. Covid-19 pozitif kişi ile Ek 1’de belirtilen şekilde teması bulunan kişiler karantinaya tabi olacaktır. Aşısız temaslı kişilerden 10 günün bitiminde, çift aşılı kişilerden ise 7 günün bitiminde alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır. Temaslı kişilerin el bilekliği ile karantina süreci Ek 1’de belirtilen koşullara bağlı olarak temaslı ekibi tarafından belirlenecektir. Temas Takip Birimi’nin veri tabanında temaslı olarak kaydı bulunmayan kişiler yasal olarak temaslı kabul edilmeyecek ve böylece bu kişilere temaslı olduklarına dair resmi belge düzenlenmeyecektir.

Covid-19 pozitif kişiler, uygun görülmesi halinde el bilekliği ile karantina sürecini Ek 2’de belirtilen koşullara bağlı olarak evinde geçirebilecektir.

Covid 19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı sağlık çalışanları(hatırlatma dozu dahil) kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanarak çalışmaya devam edeceklerdir. Bu durumdaki sağlık çalışanları sıfırıncı gün, beşinci gün ve onuncu gün PCR testlerini yineleyeceklerdir.

İLK VE ORTA EĞİTİM KURALLARI

9. Yapılan çalışmalar ve kılavuzlar incelendiği zaman özel eğitim,okul öncesi, ilk ve orta eğitim 2021-2022 Öğretim Yılı’nın aşağıda belirtilen tedbirler kapsamında tam zamanlı açılması uygun görülmüştür.

Her okul “Okul Pandemi Kurulu” oluşturmakla yükümlüdür. Bu kurul, Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacaktır ve en az 2 kişiden oluşacaktır. (250 öğrenciye kadar 2 kişi, her 250 üzeri öğrenciye +1 kişi) Oluşturulan kurulun sorumlusunun iletişim bilgileri Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından belirlenen Pandemi Kurulu temsilcileriyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu en az ayda bir olmak üzere durum değerlendime toplantıları yapacaktır.

Taşımacılık

Okul otobüslerinde öğrenci,şoför ve gözetmenler maske takacaklardır.

Okul otobüslerine girişlerde el dezenfeksiyonu bulundurulacaktır.

Okul otobüslerinde bulunan gözetmenler öğrencilere semptom sorgulayacak, ateş,boğaz ağrısı, öksürük vb. semptomu bulunan öğrenciler otobüse alınmayacaktır.

Okul pandemi kurulları taşımacılık yapan araçların dezenfeksiyonu ve taşımacılık ile ilgili diğer tedbirlerin takip ve denetiminden sorumlu olacaktır.

Okul otobüslerine alınan öğrenciler toplu taşımalarda hergün aynı koltuğa oturtulacaktır.

Bu kuralların uygulanmasında taşımacılık şirketleri ve pandemi kurulları sorumlu olacaktır.

Maske

Tüm okul çalışanlarının (taşımacılık personeli dahil) maske takması zorunludur.

6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunlu olacaktır. 2-6 yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takması önerilir.

Okul Pandemi Kurulları tarafından maske kullanımı ile ilgili eğitim verilecektir.

Kumaş maske takan öğrencilerin maskelerini günlük olarak yıkamaları gerekmektedir.

Giriş-Çıkışlar

Okul giriş ve çıkışlarında, yoğunluk yaşanmaması amacıyla okul yönetimi veya Okul Pandemi Kurulları tarafından görevliler belirlenecektir. Sosyal mesafe gözetilerek giriş ve çıkışlar sağlanacaktır.

Sınıf

Sınıf içerisinde çalışan,6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunludur. 2-6 yaş arası öğrencilerin maske takması önerilmektedir.

Mümkün olduğunca sınıf içerisinde (özellikle 2-6 yaş arası öğrenci sınıfları) sosyal mesafenin sağlanması gerekmektedir

Sınıfların havalandırılması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekmektedir.

Sınıf öğretmenleri sınıf girişlerinde öğrencilere semptom sorgulayarak ateş,öksürük,boğaz ağrısı vb. Semptomu olan öğrenciler evlerine gönderecektir.

Dezenfeksiyon

Okul Pandemi Kurulları tarafından el dezenfeksiyonu ile ilgili eğitim verilecektir.

Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulması gerekmektedir.(kantin, yemekhane vb.)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapçıkta belirtilen dezenfeksiyon işlemlerine uyulması gerekmektedir.

Okul içerisinde dezenfeksiyon Okul Pandemi Kurulları tarafından denetlenecektir.

Teneffüs

Teneffüslerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak teneffüslere çıkması gerekmektedir.

Kantinlerde yığılmaların önlenmesi amacıyla okul yönetimi tarafından gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Yemekhanelerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak yemek aralarına çıkması gerekmektedir.

Ortak Kullanım Alanları

Okul içerisinde bulunan tuvaletler sıklıkla dezenfekte edilecektir .

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasında sürekli maske takılacak ve sosyal mesafe kuralı gözetilecektir.

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasının havalandırılması ve sıkça dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Okul içerisinde ortak kullanım alanlarının denetiminde Okul Pandemi Kurulları sorumlu olacaktır.

Etkinlikler

Okul içerisinde toplu etkinlik yapılması halinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecektir. Bu etkinliklerin sınıflar arası etkileşimin en aza indirilerek gerçekleştirilecektir.

Hastalık

Öksürük, tat koku kaybı,boğaz ağrısı vb. semptomu bulunan çocukların okula gönderilmemesi konusunda veliler uyarılmalıdır.

Covid-19 Pozitif Hasta ve Temas

Covid-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ve Sağlık Bakanlığı temas ekibinin istişaresi ile yönetilecektir.

Testler

Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde(tarama amaçlı) her 14 günde bir, aşısız olmaları halinde her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

İlkokul ve okul öncesi öğrenciler için tarama testi zorunlu değildir. Ancak bu öğrenciler ile aynı evde yaşayan bir veliden, aşılı olmaları halinde her 14 günde bir, aşısız olmaları halinde her 7 günde bir, antijen testi talep edilecektir.

Sınıftan itibaren(6. Sınıflar dahil) öğrenciler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Okul çalışanlarına ve öğrencilerine Sağlık Bakanlığı tarafından random testler yapılacaktır.

Eğitimlerini görecekleri işyerleri için uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır.

10. Yüksek Öğretim Kurumları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan ve program çerçevesinde açılacaktır.Her üniversite kendi Okul Pandemi Kurulu’nu oluşturacaktır. Yurt dışından gelecek olan öğrenciler belirlenen ülke giriş kriterlerine göre giriş yapabileceklerdir.

Yüksek Öğrenim Kurumları, Pandemi Komisyonları oluşturacaktır. Bu komisyonlar maske, mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurulması koşuluyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın belirlediği kriterler çerçevesinde pandemi eylem planı oluşturacak ve uygulayacaktır.

11. Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde aşısız olmaları halinde ise son 72 saat içinde yapılmış antijen testsonuçlarının olması,

- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

12. Okulların Pozitif Vaka ve Temas Protokolü

Evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden mutlaka semptom sorgulamasıyapılacak. Semptom gösterenler (Öğretmen, çalışan veya öğrenci) okula alınmayacak. Test yapmaya yönlendirilecek.

Sınıfta bir öğrencinin semptom göstermesi halinde, öğrenci test yapmak üzere yönlendirilecek. Test sonucu negatif ise okuladönecek.

Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; sınıftaki tüm öğrenciler ve o sınıfagiren öğretmenler mümkünse ayni gün, değilse bir sonraki gün pcr test taraması yaptırmak ve testsonucu çıkana kadar evde izole olmak üzere eve gönderilir. Okul pandemi kurulu,sınıf listesini temaslı ekibineiletecektir.

Okul pandemi kurulları, idarecileri ve müdürleri sınıf kapatma yetkisine haiz değildirler.

Sınıfta yapılan bu tarama sonucunda, aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin pcr testininpozitif çıkması halinde, sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak ve aşılı ise 7, değilse 10 gün süre ile evde izole olacaklardır. Öğrencilerin, yakın temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir.

Evdeki izlemin 11. gününde öğrencilerin semptom göstermemesi halinde karantinaları sonlandırılacaktır. Bu süreçte kişiler bireysel olarak yakın veya uzak temaslı olduklarına karar veremezler. Yakın temas veya temas durumuna Sağlık Bakanlığı TEMASLI TAKİP BİRİMİ karar verecek ve verilecek karar doğrultusunda okul yönetimi veya okul pandemi kurulları aracılığı ile sınıfabildirilecektir.

Yapılan taramanın sonunda sınıfta 3 kişiden az kişide pcr pozitif çıkması halinde pozitif kişiler ve Temaslı Takip Birimi tarafından belirlenen yakın temaslı kişiler, izolasyona gönderilecek geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ileokulda eğitimlerine devam edeceklerdir.

Öğretmenin pcr testinin pozitif olması durumunda, Temaslı takip biriminin belirlediği yakın temaslı kişiler pcr testi için yönlendirilecektir.

İzolasyon süresince COVİD-19 belirtisi gösteren temaslılar durumu 1102’yebildireceklerdir.

TAŞIMACILIK

13. Otobüs, minibüs, “T izni” olan taksi, turistik minibüs izinli vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacaktır.

Toplu taşımayı kullanacak 12 yaş ve üzeri aşılı kişiler (1. Dozunu yaptırmış 2. Doz zamanı henüz gelmeyen kişiler dahil) yolculuk öncesi adapass/aşı kartlarını göstereceklerdir. Aşısı olmayan kişiler ise son 72 saatlik PCR/antijen testlerini göstereceklerdir.

Yolculuk sırasında ve sonrasında araçlar mutlaka havalandırılacaktır. Araçta şoför ve yolcular maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir.

14. Ülkemizde düzenlenecek gemi seferlerine günde azami 4 sefer ve her seferde 350’er kişi (askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

Ülkeye limanlarımızdan (Girne ve Gazimağusa) mal sevkiyatı amacıyla giriş yapan tır şoförleri son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR testlerini ibraz edeceklerdir. Tır şoförlerinin test sürelerinin son 72 saati aşması halinde giriş limanlarında yapılacak olan antijen testlerinin negatif olması koşuluyla giriş yapabileceklerdir. Ayrıca her iki limandan Karar 1’deki ada dışı giriş kriterlerine göre yolcu girişi yapılabilir.

15. Ülkemize havayolu ile gelen uçaklarda görevli olan çift aşılı uçucu personelin test sürelerinin son 72 saati aşması halinde havaalanlarında yapılacak antijen testlerinin negatif olması koşulu ile giriş yapabileceklerdir.

DİĞER KURALLAR

16. Nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri, düğün öncesi partilerin açık alanlarda yapılması halinde her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde kapalı alanlarda yapılması halinde ise her 3 m2’ye bir kişi düşecek şekilde misafir kabul edilecektir. Yemekli/kokteyli düğünlere aşısız kişi kabul edilmeyecektir.

-Tören sahipleri ve birinci derece yakınları düğün tarihinden önceki son 48 saat içerisinde PCR testlerini yapacaklardır.

-Tören ve partilerde maske takılacak, oturma düzeni sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenecek, tebrik yapılmayacak, takı – para sandık içerisine atılacaktır. Sosyal mesafeyi bozacak ölçüde yakın mesafeli oyun, halay ve dans yapılmayacaktır.

17. İşçi yatı evlerinin pandemi kuralları kapsamında sosyal mesafe ve iyi havalanan yerler olması gerekmektedir. Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat edilecektir.

18. Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler Madde 1 ve Madde 2’de belirtilen giriş kriterlerine göre işlem göreceklerdir. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 72 saat içinde yapılan negatif PCR veyaantijen test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir.

19. Ev ziyaretlerinin durdurularak, 10 kişiden fazla aile fertlerinin bir araya gelmesi yasaktır.

20. Yılbaşı organizasyonları sadece aşılı kişilerin katılımı ile düzenlenecektir. Açık ve kapalı alanların metrekare kurallarına uyularak kişi kabul edilecektir. Aşısız kişiler bu organizasyonlara katılmayacaktır. Buna bağlı olarak okullarda, ofislerde ve devlet dairelerinde toplu yılbaşı organizasyonları düzenlenmeyecektir.