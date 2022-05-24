Yılın Kadın Girişimcileri Ödülü için ilk jüri toplantısı yapıldı

İş Kadınları Derneği’nin (İKD) Telsim ana sponsorluğunda düzenleyeceği Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nin ilk jüri toplantısı, İKD Köşk’te gerçekleşti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre jüri üyeleri toplantıda, projeyle ilgili stratejilerini belirleyerek, ödül töreni için izlenecek yol haritasını planladı. Girişimci adayları konusunda fikir alışverişinde bulunan jüri üyeleri, gerekli gördükleri takdirde adayları birebir ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunacak.

Jüri toplantısında moderatörlük yapan İKD Başkanı Selin Candemir, on birinci kez düzenledikleri ve yine Telsim’in ana sponsorluğunda Yılın Kadın Girişimcileri’ni seçmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, iş dünyasındaki kadınların yan yana gelerek birbirlerine rol model ve ilham kaynağı olmalarına olanak sağlayan derneğimiz, kadınlarımızın iş dünyasındaki ve toplumdaki yerlerini hak ettikleri seviyeye getirmek, ülke ekonomisindeki katkılarını artırmak ve iş yaşamında daha görünür olmalarını teşvik etmek için dernek olarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kadınların ekonomiye olan katkısını ve görünürlüğünü desteklemeye devam eden Telsim, bu yıl yine ödül töreninin ana sponsoru olacak. Girişimci kadınlar 5 farklı kategoride ödüllendirilecek.

Yılın Kadın Girişimcileri 10 kişilik bağımsız jüri tarafından seçilecek. Jüri, 9 farklı sektör, ekonomik örgütten birer temsilci ve bağımsız bir ekonomistten oluşuyor. Jüride, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, İş Kadınları Derneği yönetim kurulu üyesi Fatma Özok, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmetali Ardıç, Genç İşadamları Derneği Başkanı Muhit İnce, JCI Kuzey Kıbrıs Başkanı Faize Sertel, 2020 Yılı Kadın Girişimcileri Yağmur ve Yaprak Özyalçın, bağımsız danışman Mutlu Soykurt ve bağımsız ekonomist Fatma Coşar Kınış yer aldı.