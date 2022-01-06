Yılmaz: “Gençlerimizi kazanacağız”

YDP Milletvekili Adayı Erşah Sabit Yılmaz katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. YDP’de kadınların ve gençlerin ön planda olduğunu belirtti.

YDP’de şu anda bulunan 7’den 70’e herkesin bir devletin nasıl yönetilebileceği, halka nasıl etki edebileceğini ve halka nasıl ulaşabileceğimizi çok iyi bildiğinin altını çizen Yılmaz, halkın içinden geldiklerini kaydetti.

Yılmaz açıklamalarına şöyle devam etti;

“Özellikle YDP’de kadınlarımız ve gençlerimiz ön planda. Partimizde şu anda bulunan 7’den 70’e herkes bir devletin nasıl yönetilebileceği, halka nasıl etki edebileceğimiz ve halka nasıl ulaşabileceğimizi çok iyi biliyor. Çünkü oradan geliyor. Bulunduğumuz yer orası bizim”

YDP GELECEĞE YÖNELİK HALKA ETKİ EDEBİLECEK TEK PARTİDİR

Yılmaz, YDP’nin, perspektifi çok geniş, herkese ulaşabilecek ve şu anda ciddi anlamda bir umut vadeden ve geleceğe yönelik halka etki edebilecek tek parti olduğunu belirtti.

Erşah Sabit Yılmaz “YDP 45 senedir tek başına iktidar olmadı bugüne kadar. Olanları bir incelesinler, olanların ne yaptıklarına bir baksınlar. Bizi nereden nereye götürdüklerine baksınlar. Şu an baktığımızda çok büyük bir alternatifiz. Bana sokakta soruluyor; yüzdeliğiniz kaçtadır? Bizim yüzdeliğimiz yüzde 1 ile yüzde 40 arasındadır. YDP’nin perspektifi çok geniş, herkese ulaşabilen, ciddi anlamda bir umut vadeden ve geleceğe yönelik halka etki edebilecek tek partidir. Biz bunu sağlayabileceğiz ve hırslıyız bu konuda” ifadelerini kullandı.

ROZET TAKARAK YAYIN YAPMIYORUZ

YDP’de şahıslar önemli olmadığı, olgunun önemli olduğunu belirten YDP Milletvekili Adayı Erşah Sabit Yılmaz partiden kopuş olduğu iddialarına da şu sözlerle yanıt verdi;

“Ne YDP’den bir kopuş vardır, ne de YDP’nin kan kaybettiği vardır. YDP, saat saat, gün gün üstüne koyuyor. Bu bir hamaset değil dediğimiz şey. Sahadayız, gazete yayınlarında rozet takarak yayın yapmıyoruz. Bugün hepimiz günlük rozet taktıklarımızı söylesek bütün haber manşetlerinde YDP katlanarak geliyor deriz. Bilinçli yapılıyor bunlar. Dün rozet takılan kişinin fotoğrafını dahi gördüm, zaten nisan ayında bizden gitmişti kendisi. Zaten her halde Yeniden Doğuş olgusunda değillerdi. Kafalar karışıktı, bir kişi arkasından gitme ideallerindendi. Bugün bakın YDP’de şahıslar önemli değildir, olgu önemlidir. Bizde şahıslar gelip geçicidir. Herkes gelir geçer, Erşah bugün vardır, yarın olmayabilir, gidebilir. Gitmekten kastım partiden kopuş değil, başta olmayabilir, gençlik kolu başkanı olmayabilir, genel sekreter ya da başkan olmayabilir ama YDP’nin işçisidir, emekçisidir, yanındadır. Bu da emin olun sessiz bir çoğunluğa tekabül eder. “