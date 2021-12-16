YKP: “Avrupa Gazetesi’nin yargılanmasına, tehdit edilmesine sessiz kalmayacağız”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Avrupa Gazetesi yazarları Şener Levent, Faize Özdemirciler ile Ali Osman Tabak’a altı dava dosyalandığını belirterek, Avrupa Gazetesi ile dayanışma içinde olduklarını ve gazeteye yapılan saldırılara karşı sessiz kalmayacaklarını bildirdi.

YKP Örgütlenme Sekreteri Halil Karapaşaoğlu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Avrupa Gazetesi yazarlarının, gazetecilerin, sendikacıların, siyasi parti temsilcilerinin, aydınların ve yurtseverlerin yargılanmasına, tehdit edilmesine Yeni Kıbrıs Partisi olarak sessiz kalmayacağız” denildi.



Karapaşaoğlu, açıklamasında, Avrupa Gazetesi’nin “sistematik olarak saldırılara uğramakta olduğunu” savunarak, “Gazete bombalanmakta, kurşunlanmakta, taşlanmakta ve çeşitli sebeplerle haklarında davalar açılmaktadır” ifadelerini kullandı.“Gazetecilerin düşüncelerinden ve düşüncelerini ifade etmek istemelerinden dolayı karşılaştıkları saldırıları hiçbir şekilde kabul edilmez” olarak nitelendiren Karapaşaoğlu, “Düşüncelerini her ortamda istediği şekilde ifade etmek bir insan hakkıdır. Bu saldırılar kesinlikle normalleştirilemez” dedi.