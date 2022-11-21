YKP, Lefkoşa’da Harmancı’ya destek verme kararı aldı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) yerel seçimlerde Lefkoşa’da başkan adaylarından Mehmet Harmancı’yı destekleme kararı aldı.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, yerel seçimlerde ilgili partinin tutumunu basın toplantısında açıkladı. Kanatlı, tarafından okunan basın açıklamasında, Parti Meclisinin, Lefkoşa Belediye Başkanlığı için Mehmet Harmancı’yı destekleme, Lefkoşa, Güzelyurt, İskele, Gazimağusa ve Beyarmudu’nda da Toplumcu Demokrasi Partisi ile çalışmaya devam etme kararı alındığını belirtti.

-Su ve bazı beledi hizmetler özelleştirilecek

Murat Kanatlı, bir soru üzerine, suyun yanında, çöp toplanmasının de özelleştirileceğini, bunun katı atık yakma projesinin bir parçası olarak hayat bulacağını savundu.

-Açıklama

Murat Kanatlı'nın okuduğu açıklamada, yerel seçimlerin basit bir yerel seçim olmadığı, hükümet partileri UBP, DP ve YDP’nin milliyetçi bir cephe kurduğunu ve seçimler için Türkiye’den Adalet ve Kalkınma Partisi siyasileri ile iletişim uzmanlarının getirildiği ileri sürüldü. Adada bölünmeyi isteyen bir blok olmasının, bunun basit bir seçim olmadığının göstergesi olduğu kaydedildi.

Bazı belediyeler için devamlı batık olduğunun söylendiğini ancak nasıl battığı konusunda araştırma yapılmadığı, belediyelerin batmasından sorumlu olanlardan da hesap sorulmadığı da belirtildi.

Belediyelerde kararların alınmasında halkın da dahil edilmesi ile ilgili mekanizmaların hayata geçirilmesi ve belediyelerde kararların alınma süreçlerinin şeffaf hale getirilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

-"Karar alma süreçlerine halkı dahil etmek"

Murat Kanatlı bu konuda da, karar alma süreçlerine halkı da dahil etmek maksadıyla, halkın şikayet ve ödedikleri vergilerin nasıl kullanılması konusunda görüşlerini almak için mahalle meclisleri oluşturulması için çalışacaklarını, bunun Lefkoşa Türk Belediyesi'nde kısmen başardıklarını ifade etti.

Kanatlı, karar verme gücünü tek başına elinde tutan belediyeler bulunduğu iddiasına da değinerek, Gazimağusa’da bütçe ile herhangi bir tartışma yaşanmamasının bunun bir göstergesi olduğunu belirtti, Kanatlı, Güzelyurt Belediyesi'nde de kapalı toplantıların yapıldığını ve belediye bütçelerinin kamu tarafından takip edilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını, bazı belediyelerin diktatörce yönetildiğini savundu.

Murat Kanatlı, belediye meclisleri görevlerini tam olarak yapabilse belediyelerin usulsüzce bir kalem dahi alamayacağını, belediyelerdeki şikayetlerin hiç yaşanmayacağını ifade etti.

Kanatlı ayrıca, meclis ve cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde yaşananların Kıbrıs Türkü'nün bir yere sürüklendiğinin göstergesi olduğunu, dolayısıyla yerel seçimlerde UBP-YDP-DP bloğunun gerilemesini çok önemli gördüklerini kaydetti. Kanatlı, bazı federal çözüm yanlısı partilerle başlattıkları görüşmelerin yerel seçimler sonrası devam edeceğini de belirtti.