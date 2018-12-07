“Yoğun yağışlar alt yapı yatırımlarının, makyajdan öteye gitmediğini su yüzüne çıkardı”

Türk-Sen Genel Sekreteri Tamay Soysan, üç gündür süren yoğun yağışların, bugüne kadar yapılan alt yapı yatırımlarının, makyajdan öteye gitmediğini su yüzüne çıkardığını belirtti.



Türk-Sen Genel Sekreteri Tamay Soysan yaptığı açıklamada, ülkede uzun yıllardan beridir süren çarpık yapılaşmalar, alt yapı yatırımlarının mühendislik kurallarından uzak, siyasilerin belirlediği ve her anlamada siyasetin müdahaleleri sonucunda bugün felaketlerin yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.



Özellikle Girne bölgesinde ve ülkenin birçok yerinde yolların kullanılmaz hale geldiğini, köprülerin yıkıldığını, bazı okulların sular altında kaldığını ve birçok evin su baskınlarından zarar gördüğünü hatırlatan Soysan, “Tüm uyarılara rağmen sermayenin kârı ve partizanca alınan kararlarla derelerin imara açıldığı, sağlıklı alt yapı ve drenaj sistemlerinin kurulmadığı, ormanlık alanların yok edilip yerine inşaatlar yapıldığı gerçeği yine tüm çıplaklığı ile ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.



Yoğun sağanak yağış ve çarpık yapılaşmanın sonucunda gelen felaketle birlikte Ciklos mevkiinde sel sularına kapılan araçtaki yaşamını yitiren gençlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve tüm ülkeye başsağlığı dileyen Soysan, kamu kaynaklarının alt yapı düzenlemelerine değil seçim yatırımlarına yapıldığının bir kez daha ortaya çıktığını savundu.



Soysan, “Umarız artık bu son olur; umarız ki siyaset de tüm bunlardan kendi payına düşen dersi çıkarır. Ve ülkemizde bu veya buna benzer felâketler halkımıza bir kez daha yaşatılmaz” dedi.