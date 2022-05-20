Yolsuzluğa karşı gazetecilik semineri gerçekleşti

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile İsveç'in Fojo Medya Enstiüsü iş birliğinde düzenlenen "Yolsuzluğa Karşı Gazetecilik" Semineri KTGB Konferans Salonu'nda yapıldı.

KTGB'den verilen bilgiye göre, başvuruyla belirlenen 10 gazeteciye yönelik seminerde, KTGB Başkanı Emin Akkor ve Gazeteci Ali Baturay eğitim verdi.

Geçmişte yaptıkları yolsuzluk araştırmaları ve haberleriyle ilgili tecrübelerini aktaran Akkor ve Baturay, seminere katılan gazetecilere nasıl araştırma yapmaları gerektiği, gazetecilerin karşılarına çıkabilecek sorunlar ve gazeteciliğin etik değerleri konularnda bilgilerini aktardı.

KTGB ve Fojo iş birliğinde düzenlenen etkinlik 2 Haziran'da iki toplumlu gazetecilerin katılacağı seminerle devam edecek.