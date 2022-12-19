YYK'dan yayıncılık adına tarihi uyarı

Yayın Yüksek Kurulu, KKTC Hükümeti tarafından alınan karar nedeniyle Kıbrıs Türk televizyonlarının yayınlarını yapacak mecrası kalamayacağı uyarısında bulundu, hükümetin TV'lerin Türksat ücretleri konusunda aldığı kararı ertelemesini istedi.

Yayın Yüksek Kurulu, KKTC Hükümeti tarafından alınan karar nedeniyle Kıbrıs Türk televizyonlarının yayınlarını yapacak mecrası kalamayacağı uyarısında bulundu, hükümetin TV'lerin Türksat ücretleri konusunda aldığı kararı ertelemesini istedi.

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Hükümetin, televizyonların uydu ücretleri ile ilgili kararının, ülke koşulları da dikkate alınarak yürürlüğe giriş süresini bir yıl sonraya ertelemesini talep etti.“2023 yılı için de uydu katkıları konusunda olağanüstü bir tedbir belirlemesi, hem kurulumuzun tavsiyesidir; hem de sektörün beklentisidir” denilen açıklamada “KKTC Yayın Yüksek Kurulu'nun yayın kuruluşlarına bir mecra sağlama görevi bulunmamaktadır. Buna rağmen, paydaşlarımızdan gelen şikayet ve yakınmalara da kulak tıkamak mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.İşte Yayın Yüksek Kurulu tarafından yapılan ve birçok resmi kuruluşa gönderilen uyarı yazısı:Ü(K-I) 645 - 2022 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile medya sektörüne verilecek katkılara ilişkin esas ve usuller yeniden düzenlenmişti. Söz konusu karar gereğince, uydudan yayın yapmakta olan özel telvizyonlara katkı sağlanmasına ilişkin hususlar da, tekrardan belirlenmiş ve şartlar ağırlaştırılmıştır. Söz konusu karar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Hal böyle olmakla beraber, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu'nun sayısal yayıncılık altyapı projesinin henüz tamamlanamamış olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, Türksat yetkililerinin de son günlerde, özel televizyonları ziyaret ederek, sözleşme yenilemeyi talep ettikleri ve hemen cevap almak istedikleri hususları, bir yakınma konusu olarak özel televizyonlardan kurulumuza iletilmektedir. Özel televizyon kuruluşları, BRT tarafından yürütülmekte olan sayısal yayıncılık projesinin tamamlanmamış olması dolayısıyla, yayınlarını ülke içerisinde bile iletebilecek bir mecraya sahip olabilecek durumda değildirler. Keza, bize iletilen bilgilerden de anlaşılmaktadır ki, özel televizyonlar, yayınlarını iletebilmek için Türksat'ın ortaya koyduğu koşulları da mali olarak karşılayabilecek durumda değildirler. Bu durumda, 30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, Türksat ile uzlaşıya varamamış özel televizyonların yayınlarını ülke içerisinde dahi iletme olanağına sahip olamayacaktır. Böyle bir halde ise, çok seslilik ciddi anlamda sekteye uğrayabilecektir. KKTC Yayın Yüksek Kurulu'nun yayın kuruluşlarına bir mecra sağlama görevi bulunmamaktadır. Buna rağmen, paydaşlarımızdan gelen şikayet ve yakınmalara da kulak tıkamak mümkün değildir. Malumlarınızdır ki, hükümetin de insiyatifiyle, yakın zaman önce, basın örgütleriyle tam bir uyum içerisinde Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonları Yasası'nda kapsamlı değişiklikler yapılmıştı. Bu denli bir uyumun ülkemizde yakalanması çok alışılagelmiş bir durum değildir. Dolayısıyla, Hükümetin, yukarıda mezkur 1045 - 2022 sayılı karar ile ilgili durumu gözden geçirmesi, paydaşlarımız olan özel yayın kuruluşlarının ve bilhassa uydudan başka bir mecradan yayınlarını iletme olanağı bulunmayan özel televizyonların beklentisi olduğunu hükümetinize iletmek de Kurulumuzdan talep edilmektedir.Yürürlüğe girmiş değişiklik yasamız gereğince, Türksat A.Ş.'nin de ülkemizde lisans alma mecburiyeti bulunmaktadır. Ancak, henüz böyle bir başvuru henüz kurulumuza iletilmiş değildir. Buna rağmen, mevcut şartlarda, özel televizyonlarımızın Türksat'a olan bağımlılığı dikkate alınmakta ve meseleye müsamahakar yaklaşılmaktadır. Belirtilenler ışığında, Hükümetin, yukarıda mezkur 1045 - 2022 sayılı kararı, ülke koşulları da dikkate alınarak yürürlüğe giriş süresini bir yıl sonraya ertelemesi ve 2023 yılı için de uydu katkıları konusunda olağanüstü bir tedbir belirlemesi, hem kurulumuzun tavsiyesidir; hem de sektörün beklentisidir. Takdir ve tavassutlarınıza arz edilir”