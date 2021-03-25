Zaroğlu, adaylık başvurusunu yaptı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu genel başkan adaylık başvurusunu yaptı.

Resmi adaylık başvurusunu yapmadan önce basına kısa bir açıklamada bulunan Bertan Zaroğlu, YDP’nin bir demokrasi sınavının kapıda olduğunu belirterek, partiyi büyütmek, örgütleri genişletmek ve daha çağdaş bir YDP için genel başkanlığa aday olduğunu belirtti.

Adaylık sürecinin başlarda istenmeyen şekilde gerçekleştiğini kaydeden Zaroğlu, "Sosyal medyada şahsımızı rendice edici söylemler yapıldı ancak görüyorum ki demokrasi sınavını hazmedemeyen arkadaşlar, olayın vahametini anlamış olacak ki bu adımlarından geriye döndüklerini görüyoruz. Bu bizi memnun etmiştir" dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın, 3800 üye ile genel başkanlık adaylığına başvurduğunu ve kendisinin adaylıktan çekilmesi için telkinlerde bulunduğunu söyleyen Zaroğlu, Arıklı'nın bu seçimi kazanmasının mümkün olmadığının altını çizerek, "Kendisine cevabım, şayet 3800 oyu alırsa, ben kendisini aldığım oy ile geçeceğim ama kazanmış olduğum başkanlıktan geri adım atacağım" diye konuştu.

Algı operasyonları ile kampanya yürütüldüğünü söyleyen Zaroğlu, sessizliğini korumaya devam ederek çalışacağını vurguladı.

(Kıbrıs Postası)