Zorlu Töre'den Makedonya'da temaslar

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Makedonya’daki temasları çerçevesinde Türk Hareket Partisi’ni ziyaret etti.

Meclis Başkan Yardımcılığından verilen bilgiye göre, Töre ve beraberindeki heyet, Üsküp’te bulunan Türk Hareket Partisi Genel Merkezinde, Genel Başkan Enes İbrahim ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Töre, burada, Balkanlarda yaşayan bütün Türk topluluklarına Kıbrıs Türk halkının selam-sevgi, birlik ve beraberlik duygularını iletti.

Ziyarette karşılıklı hediyeler de takdim edildi.