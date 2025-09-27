Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) düzenlediği “Kıbrıs’ın Geleneksel İçkisi Zivaniyanın Yolculuğu” isimli “Zivaniya Festivali” yapıldı.

Lefkoşa’da Büyük Han’da dün akşam gerçekleşen etkinlikte, coğrafi tescil hakkı elde eden üç firmaya da “Coğrafi İşaret Ürün Sertifikası” takdim edildi.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, etkinliğe Başbakan Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, milletvekilleri, bürokratlar ve davetliler katıldı.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve KTSO Belgelendirme Birimi Sorumlusu Kemal Öztürk’ün konuşma yaptığı etkinlikte, geçmişten bugüne zivaniyanın öyküsü anlatıldı ve konuyla ilgili kısa bir de film gösterildi. Etkinlikte konuklara zivaniya ikram edildi ve özel şişelerde zivaniya hediye verildi.

Sertifika töreninde, Cyprus Brewart LTD Direktörü Ali Peker’e belgesini KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu takdim ederken, Sema İçkileri LTD Direktörü Atilla Süren belgesini KTSO Asbaşkanı Abdullah Emirzadeoğluları’ndan ve Mey İçki Sanayi LTD Direktörü Anıl İmre da KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci’den aldı.

KTSO Belgelendirme Birimi Sorumlusu Kemal Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sanayi Odası olarak kalkınmanın üretimle olacağına inandıklarını ve üretime özel önem verdiklerini vurgulayarak, bu çerçevede, ülkemizde bir belgelendirme birimi oluşturduğunu söyledi.

Belgelendirme birimine büyük fedakarlıklar yapılarak, akreditasyon onayının da kazandırıldığını anlatan Öztürk, “Şu an Kıbrıs Türk Sanayi Odası Belgelendirme Birimi, Türkiye’deki Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuştur ve yaptığı tüm ürün belgelendirme işlemleri Bureau Veritas’ın yaptığı gibi uygundur ve uluslararası kabul görmüştür” dedi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın zivaniyayı önce ülkede, sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nde tescillediğini kaydeden Kemal Öztürk, ardından Kıbrıs harnup pekmezinin de tescillendirildiğini belirtti.

Öztürk, “Ülkemizin üretimle kalkınacağına inanan odamız, bu konuda öncülük etmiş, girişimci kadınlara ev sahipliği yapmış ve Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) aracılığıyla Lapta işinin tescillemesine vesile olmuştur. Şimdi sırada Kıbrıs pidesi var, şeftali kebabı var, zeytinyağı var, çakıstez var ve daha niceleri var” diye konuştu.

Zivaniyanın, ülkede üretilen üzümün, birtakım işlemlere uğrayarak işlendikten sonra tüketiciye ulaşmasına Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na bağlı üreticilerin büyük emeği olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Yerli iki çeşit üzüm ürünümüz olan ‘Mavro’ ve ‘Xynisteri’ türü üzümlerin dalından koparılarak fabrikaya gelmesi ve bütün üzümün olduğu gibi ezilip preslenip, posasıyla, çekirdeğiyle birlikte fermantasyona uğraması sonucu elde edilen bir üründür. Buna bugün sertifikalarını vereceğimiz bu üretime aracılık eden firmalarımıza sonsuz teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

-Kamacıoğlu: “Kültürümüzü tescilliyor, kültürümüze sahip çıkıyoruz”

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu da, etkinlikte yaptığı konuşmada, zivaniya üretiminin önemine dikkat çekerek, “Bu gece Kıbrıs Türk Sanayisi için çok özel bir gecedir. Yıllardır, bin yıllardır, bu ülkede var oluşumuzdan beridir hepimizin evimizde olan bir ürün, üç firmamız uluslararası tescil alarak, tescilleyerek, sertifikalı üretime geçmiştir” dedi.

Zivaniya ve diğer geleneksel ürünlerin tescilinin, aslında kültürün tescillenmesi, kültüre sahip çıkılmasının da bir göstergesi ve örneği olduğunu vurgulayan Kamacıoğlu, “Biz bu akşam burada yaptığımız organizasyonda tescil alan üç firmamızı tebrik ediyoruz ancak, yalnızca onları değil, arkadan gelen firmalarımızı da tebrik etmek istiyoruz, çünkü onlar da önemli katkılar koyuyor ve sertifika almaya hazırlanıyor” şeklinde konuştu.

Zivaniya sektörünün bundan beş yıl önce neredeyse piyasada hiç yokken, piyasaya ithal zivaniya hakimken, şu anda piyasanın yüzde 50’sine KKTC’de üretilen zivaniyanın sahip olduğuna dikkat çeken Kamacıoğlu, artık tüm marketlerde üreticilerin ürünü olan zivaniyaların bulunabildiğini vurguladı.

Hükümete, üretime verdiği destek için teşekkür eden Kamacığlu, “Hükümetten tüm zivaniyacılar için şunu istiyoruz; lütfen zivaniya ithalatını yasaklayalım. Biz üreterek yeterli oluruz, ben üreticilerime kefilim. Hem üretecekler hem piyasa dengesini koruyacaklar. Yabancı zivaniyanın ülkemize girmesini istemiyoruz. Bu konuda Sayın Başbakanımızdan destek bekliyoruz” diye konuştu.

Kamacıoğlu, etkinliğe katılan herkese ve gecenin düzenlenmesinde büyük emeği olan Kıbrıs Sanayi Odası çalışanlarına da teşekkür etti.