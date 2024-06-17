İngiltere'de Evsizlere barista olmayı öğreterek onlara iş imkanı sağlayan Change Please’in kurucusu Kıbrıslı Türk Cemal Ezel, sosyal girişim başarısı ve evsizlere sunduğu hizmetlerden dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı almaya layık görüldü.

Ezel, “Officer of the Order of the British Empire (OBE)” kategorisinde Britanya İmparatorluk Nişanı almaya layık görülen kişiler listesine dahil edildi.

Britanya İmparatorluk Nişanı, ilk olarak 4 Haziran 1917 tarihinden itibaren, Kral Beşinci George tarafından verilmeye başlandı. Nişan, sanat ve bilime yapılan katkıları, hayır ve yardım kuruluşlarıyla yapılan işbirliğini ve sivil servis dışında yapılan kamu hizmetlerini ödüllendirmek için veriliyor.

Tam bir aile insanı olan Cemal Ezel, Kıbrıslı Türk Suzan ve Muharrem Ezel’in iki çocuğundan biri. Cemal Ezel’in, bir çocuğu ve Ayşe Ezel adında bir kız kardeşi bulunuyor.



