Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol şampiyonası bugün başladı. 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı İsrail'i mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında İsrail'i 44 sayı farkla 77-33 mağlup etti. Milli oyuncular Kıbrıslı Türk Onur Ayhan Eroğlu ve Hasan Efetürk önemli performanslar sergiledi.

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında İsrail'i 44 sayı farkla 77-33 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen organizasyonun ilk maçında milli oyunculardan Onur Ayhan Eroğlu 26 sayı, 9 ribauntluk performans sergilerken Hasan Efetürk de 17 sayı kaydedip 13 de ribaunt aldı.

Milliler, IWBF Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 19.15'te Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.