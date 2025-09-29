Kıbrıslı Türk fotoğrafçı Hasan Bağlar CEWE Fotoğraf Ödülü 2025’in “genel kazananı” oldu.

Bağlar, aynı zamanda “Makro & Yakın Çekim” kategorisinde de birinciliğe layık görüldü.

CEWE tarafından yapılan açıklamaya göre, CEWE fotoğraf yarışmasına bu yıl 153 ülkeden 46 bin 3 fotoğrafçı katıldı ve toplam 656 bin 738 fotoğraf değerlendirildi.

Perşembe günü Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu. Yarışmanın genel kazananı Bağlar; ünlü fotoğrafçı George Steinmetz ile helikopter uçuşu ve atölye çalışması dahil 10 bin euro değerinde fotoğraf gezisi, 5 bin euro değerinde profesyonel fotoğraf ekipmanı ve 2 bin euro değerinde CEWE fotoğraf ürünü alacak.

Amatör doğa fotoğrafçısı Hasan Bağlar, iki peygamberdevesinin “dans eden” pozunu yakaladığı “Danlock” isimli makro fotoğrafıyla jürinin beğenisini kazandı.

Bağlar, törende yaptığı açıklamada, arazide kelebek çekimi sırasında peygamberdevelerine rastladığını ve kendisinden korktukları için kanatlarını açtıklarını kaydetti. “Bu anı kaçırmak istemedim, bu yüzden hemen fotoğraflarını çekmeye başladım. Peygamberdevelerinin bu davranışları çok ender ve her zaman görülebilecek bir davranış olmadığından çok heyecanlandım. Fotoğrafları çekerken ellerimin titrediğini hatırlıyorum.” diyen Bağlar, böyle bir anı yakaladığı için çok şanslı olduğunu belirtti. Bağlar, "Umarım başkalarına da doğa fotoğrafçılığının güzelliğinin tadını çıkarmaları için ilham verirler." dedi.

CEWE CEO’su Thomas Mehls ise söz konusu fotoğrafa ilişkin, “Bağlar'ın fotoğrafı, doğanın en küçük sahnesinde ne kadar güzellik ve drama olabileceğini etkileyici bir şekilde kanıtlıyor.” ifadelerini kullandı.