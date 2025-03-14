AB Bilgi Merkezi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimciler Konseyi ve Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dün etkinlik düzenlendi.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre Lefkoşa’da düzenlenen ve AB tarafından finanse edilen “Kadın Girişimciler için İş Dünyasında Fırsatlar” konulu panelde başarılı Kıbrıslı Türk kadın girişimciler deneyimlerini paylaştı ve kadın girişimcilere yönelik AB destekli projelerin tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte Avrupa Birliği Kıbrıs Çözüm Destek Birimi’nden JuLa Pomoell-Segurola, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO- KGK) Başkanı Eda Kervanlı, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nden Gülden Plümer Küçük ve çalışmadan sorumlu yerel kurumdan Sezgi Ballı açılış konuşmaları yaptı.

-Segurola

Avrupa Birliği Kıbrıs Çözüm Destek Birimi’nden JuLa Pomoell-Segurola konuşmasında Avrupa Birliği’nin toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini yalnızca bir ilke olarak değil, somut adımlarla da desteklediğine vurgu yaptı. AB’nin çeşitli yasal çerçeveler, finansal destek mekanizmaları ve hedef odaklı girişimler aracılığıyla, kadınların haklarını korumak ve onların eğitim, spor, iş dünyası ve diğer alanlarda başarılı olmaları için gerekli araçları sağladığını dile getiren Segurola, “Kıbrıs Türk toplumunda, kadın girişimcilerin de faydalandığı çeşitli ekonomik kalkınma programlarımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, AB tarafından finanse edilen bazı projelerimiz doğrudan kadınların iş dünyasındaki yerini güçlendirmeye yönelik olarak tasarlandı” dedi.

-Panel …

Etkinliğin panel bölümünde ise iş dünyasında başarılarıyla öne çıkan kadın girişimciler ve uzmanlar deneyimlerini aktardı.

İş insanı Olgu Afşaroğlu, kurucu ortağı olduğu firmasının girişimcilik yolculuğunu, karşılaştığı zorlukları ve bunları nasıl aştığını anlattı.

Genel ve proje bazlı çalışmalarla kadınların ekonomik hayattaki yerini güçlendirmeye yönelik

girişimlerin de ele alındığı panelde Feyza Bhatti, Avrupa Birliği finansmanı ile Kıbrıs Türk Üniversiteli

Kadınlar Derneği tarafından yürütülen “Kadınların Üretim Kaynaklarına Erişiminin Artırılması için

Ortaklık Projesi” hakkında bilgi verdi.

Tüge Dolmacı da yine AB finansmanlı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi tarafından yürütülen “Yeşil Hat Aracılığıyla Kadınların Ekonomik Katılımını ve Kadın Ekonomik Ortaklığını Artırma Projesi’ni tanıttı.