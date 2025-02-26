Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti liderleri ve temsilcileri, Slovakya Büyükelçiliği tarafından organize edilen iki toplumlu toplantılar çerçevesinde bugün bir araya geldi. Toplantı, Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de gerçekleşti.

Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, katılımcı siyasi partilerin bugünkü toplantıya ev sahipliği yapan Güney Kıbrıs’tan Demokratik Parti’nin (DIKO) "Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulacak küresel bir kurum, adadaki çözüm sürecine nasıl belirleyici şekilde katkıda bulunabilir ve gelecekteki bir çözümün kalıcılığını nasıl artırabilir?" konulu önerisini ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, siyasi parti temsilcilerinin, ilk olarak 2018 yılında eski Temsilciler Meclisi ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Takis Hadjigeorgiou tarafından sunulan “Kıbrıs ve bölge için bir fikir” başlıklı öneri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ve şu değerlendirmeleri yaptığı kaydedildi:

“Birleşmiş Milletler çatısı altında Kıbrıs'ta barışın inşası ve anlaşmazlıkların çözümüne yönelik küresel bir kurumun kurulması, çözüm sonrasında Kıbrıslıların güvenlik duygusunu güçlendirebilir ve çözümün uzun vadeli olmasını sağlayabilir.

Kıbrıs'ın jeopolitik konumu nedeniyle, böyle bir kurum, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu gibi daha geniş bir bölgede de istikrara katkıda bulunabilir.

Ayrıca, ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik kalkınması çerçevesinde bu kurumun olumlu etkileri olabilir. Kıbrıs'ı bir ‘barış merkezi’ ve ‘uluslararası diyalog platformu’ haline getirerek, adayı 'sorun' kelimesi yerine 'barış' kelimesiyle ilişkilendirerek uluslararası itibarını da etkileyebilir.”

Açıklamada, temsilcilerin bu fikrin daha geniş kesimler tarafından duyulmasını sağlamak amacıyla önerisini daha ayrıntılı bir şekilde sunması için Takis Hadjigeorgiou'yu bir alt komite toplantısına davet etme kararı aldığı belirtildi.

Cenevre'de yapılacak kapsamlı toplantıya katılacak tüm taraflara, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlamasına yapıcı katkıda bulunmaları çağrısında bulunulduğu belirtilen açıklamada, bir sonraki siyasi partiler toplantısının ise 26 Mart’ta Demokrat Parti (DP) ev sahipliğinde yapılacağı duyuruldu.

Slovak Büyükelçi Martin Bezak himayelerinde yapılan bugünkü toplantıya, Bağımsızlık Yolu’ndan Mustafa Keleşzade ve Arman Garip, BKP’den Salih Rüştü Sonüstün, CTP’den Erhun Şahali, DP’den Salih Çeliker ve Serhat Akpınar, KSP’den Mehmet Birinci, TDP’den Güner Ersen ve YKP’den Murat Kanatlı ile Oğuz Özen katıldı.

Toplantıda, Güney’den ise AKEL’den Elias Demetriou, Yeşiller Partisi’nden Oz Karahan, DEPA’dan Antigoni Papadopoulos, DIKO’dan Chrysis Pantelides ve Georgios Ioannou, DİSİ’den Xenia Constantinou, EDEK’ten Andreas Panagides, ERKK’ten Nikolaos Khovrin Komnenos ve Birleşik Demokratlar’dan Praxoula Antoniadou Kyriacou yer aldı.