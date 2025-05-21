Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs’ta mülkiyet konusunda yaşanan son gelişmeleri ve çözüm yollarını tartışmak üzere bugün bir konferans düzenleyecek.

HP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, “Kıbrıs’ta Mülkiyet Konusundaki Son Gelişmeler ve Yapılması Gerekenler” başlıklı konferans saat 18.30’da Gazimağusa Belediye Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Konferansta özellikle Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde mülkiyet başlığının önemine dikkat çekilecek, katılımcılara, güncel durum hakkında bilgi verilecek.

Konferans Kıbrıs mülkiyet meselesiyle ilgilenen herkesin katılımına ve halka açık olacak.