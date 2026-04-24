İskele ve Lapta’da pazar günü yapılacak triatlon ve yol koşusu dolayısıyla bazı güzergahlarda tüm kavşak ve çemberler polis tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pazar günü 06.30-12.00 saatleri arasında İskele’de Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından triatlon (yüzme-bisiklet-koşu) yarışı ve Lapta’da ise saat 09.00’da LAÇ Belediyesi ile Wild Duck Hearbeat topluluğu tarafından yol koşusu gerçekleştirilecek.

Belirtilen tarih ve saatler arasında düzenlenecek triatlon yarışının bisiklet bölümü, İskele-Karpaz ana yolunun Salamis çemberi, Long Beach çemberi ile İskele çemberi (Lokum Restoran Çemberi) arasında kalan kısmında ve Lapta’daki yol koşusu ise Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi (Wild Duck Restoran Önü)-Şehit İbrahim Nidai Caddesi-Kanuni Sokak (Lapta Anaokulu) yol güzergahında yapılacak.

Bisiklet yarışı ve yol koşusu güzergahları üzerinde sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Bisiklet yarışı ve yol koşusu devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahları kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.