Kıbrıs’taki İngiliz esir kampında 1948 yılında öldürülen Yahudi mültecinin kalıntılarının kimlik tespiti 78 yıl sonra İsrail’de yapıldı.

Cyprus Mail’in haberine göre, İsrailli yetkililer, Mağusa’da yer alan Karaolos Esir Kampı’ndan kaçmaya çalışırken öldürülen Shlomo Haimson’un mezarının yaklaşık 80 yıl sonra Hayfa’da bir mezarlıkta olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Haimson 1948’in Eylül ayında, İsrail devletinin kurulmasından birkaç ay sonra kamp bekçileri tarafından vurulmuştu. Daha sonra 1897’den beri bir Kıbrıslı Yahudi tarım kolonisi olan Margo köyündeki Yahudi Mezarlığı’na gömülen Haimson ve bu mezarlığa gömülenlerin kalıntıları 1970’te İsrail’e taşındı.

Kalıntıların birçoğu Hayfa mezarlığına herhangi bir kimlik ayrımı yapılmadan gömüldüğünden, Haimson’un kalıntıları da isimsiz kaldı.

İsrail Ordusu Kayıp Kişiler Direktörlüğü, İsrail Askeri Hahamlık Birimi, İsrail Savunma Bakanlığı ve Kıbrıs Yahudi Esirler Derneği’nin soruşturması sonucunda Haimson’un kalıntılarının, mezarlığın mülteci bölümündeki ikinci sırada ve 11 numaralı mezarda olduğu ortaya çıktı.