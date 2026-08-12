ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda İran’a yönelik ablukayı ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı M/V Vela Nova adlı ticari gemiye müdahale edildiğini açıkladı.

CENTCOM’un açıklamasına göre, İran’daki bir limana doğru ilerleyen geminin dümen tertibatı, ABD güçlerinin uyarılarına rağmen rotasını değiştirmemesi üzerine hedef alındı. ABD Donanması’na ait MH-60 tipi helikopterin geminin makine dairesine iki Hellfire füzesi fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, müdahalenin ardından geminin İran’a doğru ilerlemesinin engellendiği ve ABD ablukasının sürdüğü ifade edildi. CENTCOM, 11 Ağustos itibarıyla 55 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 gemiye el konulduğunu ve 3 geminin devre dışı bırakıldığını bildirdi.