Avrupa Komisyonu, 2024 yılında Kıbrıs’ta Yeşil Hat üzerinden yapılan geçişlerin 7,18 milyonla şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. Komisyon, aynı dönemde Kıbrıs Türk toplumuna 39,4 milyon Euro AB desteği tahsis edilerek yıllık bazda bugüne kadarki en yüksek yardımı sağladığını bildirdi.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, yayımlanan iki ayrı yıllık raporda, Kıbrıs’ta kişilerin, malların ve hizmetlerin dolaşımına ilişkin koşulları düzenleyen 2004 tarihli Yeşil Hat Tüzüğü ile Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı’nın uygulanışı ele alındı.

- Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaret yüzde 5 azaldı

Açıklamada, Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaretin 2024’te yüzde 5 azalarak 15,2 milyon Euro’ya gerilediği, buna rağmen Yeşil Hat geçişlerinin Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’taki barış inşası çabaları açısından hayati önemini koruduğu ifade edildi.

- 39,4 milyon Euro’luk kaynak, yıllık bazda sağlanan en yüksek AB desteği oldu

Öte yandan, Avrupa Birliği’nin 2024’te Kıbrıs Türk toplumuna ayırdığı 39,4 milyon Euro’luk kaynağın, 2006’da başlayan program kapsamında yıllık bazda sağlanan en yüksek destek olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın öne çıkan destekler arasında, Kıbrıslı Türk öğrencilere AB üniversitelerinde eğitim imkanı sunan 126 burs, her iki toplumdan 18 öğrencinin United World Colleges çatısı altında öğrenim görmesi, Kıbrıs’ın ortak kültürel mirasının korunmasına yönelik 2,6 milyon Euro kaynak ayrılması ve bugüne kadar 170’i aşkın kültürel miras eserinin restore edilmesine katkı sağlanması da yer aldı.

Ayrıca açıklamada, yenilenebilir enerji sistemlerinden gençlik spor tesislerine uzanan AB destekli altyapı projelerinin Kıbrıs Türk toplumunun yaşam standartlarını yükseltmeye katkı sağladığı, Avrupa Komisyonu’nun ise adada güvenin tesisine ve yeniden birleşme çabalarına yönelik kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi.