20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) tarafından yayımlanan mesajda, 20 Temmuz 1974’ün, Kıbrıs Türk halkı için vatan sevgisi ve özgürlük mücadelesinin en anlamlı simgelerinden biri olduğu ifade edildi.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut imzasıyla yayımlanan mesajda, “Vatan, huzur ve güven içinde yaşanan, hürriyetin şerefle taşındığı topraktır. Vatan, aynı değerler uğruna baş koyanların, aynı ideallerle geleceği inşa edenlerin yurdudur” ifadelerine yer verildi.

“20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının can güvenliğinin ve özgürlüğünün teminat altına alındığı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yılmadan verilen onurlu mücadelenin adıdır” denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Bize düşen görev; 20 Temmuz ruhuyla şekillenen vatan bilincini diri tutmak, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak ve bu topraklar uğruna mücadele edenlerin kıymetini bilerek, onların emanetini aynı inançla yarınlara taşımaktır”

Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuruyla hareket edildiği sürece üstesinden gelinemeyecek hiçbir zorluk olmayacağına dikkat çekilen mesajda ayrıca Mehmet Akif Ersoy’un dizelerine de yer verildi.

Mesajın sonunda ise “KIBTES, tarih boyu vatanı için kan döken tüm şehitlerimize rahmet dilerken, varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı hürmetle anıyor; Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri’ne ve gazilerimize şükranlarını sunmaktadır” denildi.